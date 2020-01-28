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Виктория Азаренко вернется на корт в конце февраля на турнире в Монтеррее

28.01.2020 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Азаренко вернется на корт в конце февраля на турнире в Монтеррее
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко намерена вернуться в теннисный тур в конце февраля. Наша спортсменка заявилась на турнир в мексиканском Монтеррее. Он пройдет с 24 по 29 февраля 2020 года. Также белоруска намерена сыграть в американском Индиан-Уэллсе.

Виктория Азаренко вернется на корт в конце февраля на турнире в Монтеррее Все белорусские представители покинули Australian Open-2020

Отметим, что Виктория Азаренко пропустила начало теннисного сезона, в том числе первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. Причина – продолжающееся судебное разбирательство по поводу опеки над сыном. Из-за этого спортсменка не имела возможности выехать из Лос-Анджелеса, где сейчас проживает.

Напомним, судебный процесс продолжается с 2017 года. Сейчас он находится на заключительном этапе.

 
 
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Январские турниры в Австралии наша теннисистка пропустила из-за продолжающегося судебного разбирательства по поводу опеки над сыном.
 
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