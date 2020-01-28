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«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Родители по призванию. В Бресте 28 января открылся дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо интерната – коттедж со всем необходимым, а на смену воспитателям пришли заботливые родители-наставники. Сегодня семья, где будут расти 7 приёмных детей, отпраздновала новоселье.
Сергей и Ольга Брух, родители-воспитатели:
Такой дом семейного типа стал 8-м в Бресте. До конца года в Брестской области планируется построить еще 4 подобных. Всего по стране насчитывается около 300 домов семейного типа, где долгожданную семью обрели свыше 2 тысяч детей.
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Новости Беларуси. Родители по призванию. В Бресте 28 января открылся дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо интерната – коттедж...
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