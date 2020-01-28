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«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа

28.01.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Родители по призванию. В Бресте 28 января открылся дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа

Вместо интерната коттедж со всем необходимым, а на смену воспитателям пришли заботливые родители-наставники. Сегодня семья, где будут расти 7 приёмных детей, отпраздновала новоселье.

«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа


Просторный дом для новой большой семьи построили в тихом районе Бреста. Все вместе они чуть больше недели, но уже понимают друг друга с полуслова. Самому младшему три с половиной года, а старшим девочкам по 11. Обживать дом площадью больше 200 квадратов будут все вместе.

«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа

Сергей и Ольга Брух, родители-воспитатели:
Когда увидели объявление, что в Бресте реализуется такой проект, решили – а может попробуем, а может получится. Хотим детям дать полную семью, заботу, привить им традиции семейные, все то, чему учим своих детей, хотим вложить и в этих детей.

«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа

Такой дом семейного типа стал 8-м в Бресте. До конца года в Брестской области планируется построить еще 4 подобных. Всего по стране насчитывается около 300 домов семейного типа, где долгожданную семью обрели свыше 2 тысяч детей.

Люди в материале: Ольга Брух
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Родители по призванию. В Бресте 28 января открылся дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Вместо интерната – коттедж...
 
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