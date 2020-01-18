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В лучших традициях прошлых веков... В Солигорске прошел "Зимний бал молодёжи-2020". Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Кто из нас не хотел бы попасть на бал? Шелест платьев, звуки Шопена, смокинги, светские разговоры – все в лучших традициях XIX века. Разве не идеальное времяпрепровождение? Но возможно ли это сегодня?

18 января в Центре творчества детей и молодежи состоялся Зимний бал молодежи-2020 «Рождественская встреча». Организатор мероприятия выступил ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района».



До начала бала все могли насладиться инструментальной музыкой в исполнении «Саксафонного квартета» (худ. рук. И. И. Белькевич ).















Несколько месяцев ребята оттачивали свое танцевальное мастерство: легкость, точность, грация, и вот фойе Дома творчества превратилось в танцевальный зал. Все готово к празднику, главное не забыть про вечерние платья и смокинги – строгий дресс код, который всем пришелся по вкусу.



Мальчики и девочки, юноши и девушки в красивых костюмах и платьях с нетерпением ждали своего выхода. Бал состоял из двух отделений «Ах, бал, творение людское…» и «Танцевальная феерия». Каждый из них был наполнен великолепными танцами. А зрители и почетные гости с большим удовольствием наблюдали за происходящим.



Между отделениями состоялась музыкальная гостиная «Зимний вечер» (концерт Лауреата международных конкурсов — Образцового инструментального Ансамбля «Мираж бенд» ГУО «Гимназия № 5 г. Минска»).























Все танцы проходили в сопровождении Народного детского духового оркестра ДМШ. Для участников и гостей праздника в фойе расположились интересные фотозоны.

























Время в этот день пролетело особенно быстро, отгремели звуки свободного вальса – завершающего танца, а атмосфера сказки и праздника осталась. Остались яркие эмоции, интересные воспоминания, новые знакомства. И это замечательный повод проводить подобные мероприятия чаще.

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