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В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».

28.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 января 2020 21:17 4473

В лучших традициях прошлых веков... В Солигорске прошел "Зимний бал молодёжи-2020".

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Кто из нас не хотел бы попасть на бал? Шелест платьев, звуки Шопена, смокинги, светские разговоры – все в лучших традициях XIX века. Разве не идеальное времяпрепровождение? Но возможно ли это сегодня?

В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».

18 января в Центре творчества детей и молодежи состоялся Зимний бал молодежи-2020 «Рождественская встреча». Организатор мероприятия выступил ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района».

До начала бала все могли насладиться инструментальной музыкой в исполнении «Саксафонного квартета» (худ. рук. И. И. Белькевич ).

В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».

Несколько месяцев ребята оттачивали свое танцевальное мастерство: легкость, точность, грация, и вот фойе Дома творчества превратилось в танцевальный зал. Все готово к празднику, главное не забыть про вечерние платья и смокинги – строгий дресс код, который всем пришелся по вкусу.

Мальчики и девочки, юноши и девушки в красивых костюмах и платьях с нетерпением ждали своего выхода. Бал состоял из двух отделений «Ах, бал, творение людское…» и «Танцевальная феерия». Каждый из них был наполнен великолепными танцами. А зрители и почетные гости с большим удовольствием наблюдали за происходящим.

Между отделениями состоялась музыкальная гостиная «Зимний вечер» (концерт Лауреата международных конкурсов — Образцового инструментального Ансамбля «Мираж бенд» ГУО «Гимназия № 5 г. Минска»).

В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».

Все танцы проходили в сопровождении Народного детского духового оркестра ДМШ. Для участников и гостей праздника в фойе расположились интересные фотозоны.

В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».

Время в этот день пролетело особенно быстро, отгремели звуки свободного вальса – завершающего танца, а атмосфера сказки и праздника осталась. Остались яркие эмоции, интересные воспоминания, новые знакомства. И это замечательный повод проводить подобные мероприятия чаще.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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18 января 2020 21:17 4473 В лучших традициях прошлых веков... В Солигорске...
 
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