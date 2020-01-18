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В лучших традициях прошлых веков… В Солигорске прошел «Зимний бал молодёжи-2020».
28.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 января 2020 21:17 4473
В лучших традициях прошлых веков... В Солигорске прошел "Зимний бал молодёжи-2020".
Кто из нас не хотел бы попасть на бал? Шелест платьев, звуки Шопена, смокинги, светские разговоры – все в лучших традициях XIX века. Разве не идеальное времяпрепровождение? Но возможно ли это сегодня?
18 января в Центре творчества детей и молодежи состоялся Зимний бал молодежи-2020 «Рождественская встреча». Организатор мероприятия выступил ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района».
Несколько месяцев ребята оттачивали свое танцевальное мастерство: легкость, точность, грация, и вот фойе Дома творчества превратилось в танцевальный зал. Все готово к празднику, главное не забыть про вечерние платья и смокинги – строгий дресс код, который всем пришелся по вкусу.
Все танцы проходили в сопровождении Народного детского духового оркестра ДМШ. Для участников и гостей праздника в фойе расположились интересные фотозоны.
Время в этот день пролетело особенно быстро, отгремели звуки свободного вальса – завершающего танца, а атмосфера сказки и праздника осталась. Остались яркие эмоции, интересные воспоминания, новые знакомства. И это замечательный повод проводить подобные мероприятия чаще.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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18 января 2020 21:17 4473 В лучших традициях прошлых веков... В Солигорске...
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