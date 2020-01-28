Лукашенко о долгах Витебщины на $1,4 млрд: Война идет, а вы болтовней занимаетесь

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фото: president.gov.by

«Речи о списании долгов быть не может. Долг платежом красен. Верните долги . Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха», - сказал президент во время совещания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Не только вернуть долги, но и выйти на безубыточную работу

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением.

«Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», - сказал глава государства.

Обеспечить работникам достойную заработную плату

Ориентируя людей на интенсивную работу, надо обеспечить им достойную зарплату , потребовал Александр Лукашенко.

«Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, - тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату», - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by



Модернизировать АПК и дать больше мяса и молока

Александр Лукашенко повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать.

По его мнению, концентрироваться надо на производстве молока и мяса: «Главное, что сделано правильно в Витебской области, - мы пошли от потребностей, переработчиков. Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо».

«Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги», - сказал Александр Лукашенко.

Деньги надо вернуть, долги не спишут

Требование президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены.

«При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого. Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать ), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (среди предложений - создать организацию по управлению долгами. - Прим.)», - подчеркнул Александр Лукашенко.

О расчистке балансов

Главе государства предложили произвести «техническую расчистку» балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.

«Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги. Но обязательно они (предприятия. - Прим.) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить , они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!» - сказал президент.

На совещании. Фото: president.gov.by



Беларусь и так теряет большие деньги

Александр Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям.

«Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги . И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь », - раскритиковал положение дел глава государства.

Или мы утонем, или останемся на плаву

Глава государства заявил, что сейчас Витебскую область «надо расшевелить». Указ, который должен поспособствовать развитию ее АПК, президент поручил доработать в ближайшие пару недель.

«Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть . Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской - бог велел (развиваться. - Прим.), остальные более или менее работают», - сказал Александр Лукашенко.