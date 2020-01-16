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В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий». АНОНС.
28.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
16 января 2020 23:45 1320
В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО "Беларуськалий". АНОНС.
20 января в 17.30 в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоится зимний турнир КВН «Магия чисел» среди работников ОАО «Беларуськалий». Организатором мероприятия выступает ОАО «Беларуськалий».
За звание веселых и находчивых поборются команды:
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©Информационный отдел
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16 января 2020 23:45 1320 В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО...
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