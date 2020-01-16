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В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий». АНОНС.

28.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


16 января 2020 23:45 1320

В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО "Беларуськалий". АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

20 января в 17.30 в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоится зимний турнир КВН «Магия чисел» среди работников ОАО «Беларуськалий». Организатором мероприятия выступает ОАО «Беларуськалий».

Вход свободный!

В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий». АНОНС.

За звание веселых и находчивых поборются команды:

«3+1» (1 РУ);
«Рудва» (2 РУ);
«Кроме одного» (3 РУ);
«Форсмажор» (4 РУ);
«Понаехалитут» (Молодежное общежитие).

Участие в зимнем турнире КВН «Магия чисел» также примут гостевые команды:

— «Соль$бери» — (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»);
«Боровлянская шляхта» (Боровляны) — обладатели Кубка губернатора Минской области.

В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО «Беларуськалий». АНОНС.

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Теги: Новости
 
 
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16 января 2020 23:45 1320 В Солигорске пройдёт зимний турнир КВН ОАО...
 
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