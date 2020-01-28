На простой вопрос журналиста в ЖКХ готовили ответ 5 дней

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Руслан Березовский

В начале прошлой недели, 22 января, журналист SlutskGorod пыталась выяснить, будут ли понижать бордюрный камень по ул. М. Богдановича. Только получить эту информацию оказалось не так просто - ответ готовился 5 календарных дней.

Через пару часов безуспешного общения по телефону с руководителями службы и специалистами, журналисту просто отказали в комментарии, но предложили альтернативу прислать официальный запрос на почту ЖКХ. В КУП «Слуцкое ЖКХ», пояснили, что это распоряжение свыше и чётко определили мотив - некоторые независимые СМИ перевирают информацию.

Ответ на официальный запрос журналиста SlutskGorod пришёл только 27 января. В нём был перечень очередности выполнения работ. То есть текст, который в принципе имеется в документации ведомства, шёл целых 5 календарных дней.

Ещё раз поясним, что задержка информации от ЖКХ происходит не потому, что ведомство медленно работает, а по причине распоряжения вышестоящего начальства.

Какие улицы оказались в списке ЖКХ

В перечень очередности выполнения работ по понижению дорожного борта на улично-дорожной сети города Слуцка планируемых для выполнения КУП '' Слуцкое ЖКХ'' в 2020 году внесли несколько участков:

1. Перекресток ул. Ленина – ул. Уласовца (район СШ № 10) – пешеходный пе-реход по ул. Ленина - обе стороны;

2. Перекресток ул. Ленина – ул. Уласовца (район СШ № 10) – пешеходный пе-реход по ул. Уласовца - обе стороны;

3. Ул. Ленина (левая сторона) - пешеходная дорожка от жилого дома № 118 вдоль консервного завода на пересечении с автостоянкой – обе стороны;

4. Перекресток ул. Ленина - ул. М. Богдановича – ул. Копыльская – пешеходный переход по ул. М.Богдановича - обе стороны;

5. Перекресток ул. Ленина - ул. М. Богдановича – ул. Копыльская – пешеходный переход по ул. Ленина к «Дому торговли» - обе стороны;

6. Ул. Ленина – пешеходный переход напротив центрального входа в городской парк – обе стороны;

7. Перекресток на пересечении ул. М. Богдановича - ул. Виленская – ул. Софии Слуцкой – пешеходный переход по ул. М. Богдановича напротив «Белтеле-ком» Минский филиал – обе стороны;

8. Перекресток на пересечении ул. М. Богдановича - ул. Виленская – ул. Софии Слуцкой – пешеходный переход по ул. Виленская – обе стороны;

9. Перекресток на пересечении ул. М. Богдановича - ул. Виленская – ул. Софии Слуцкой – пешеходный переход по ул. М.Богдановича напротив Варваринской часовни;

10. Ул. М. Богдановича – пешеходный переход вдоль кафе «Блино» - обе стороны.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by