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В Беларуси с 1 февраля пересмотрят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастет этот показатель
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 239,87 рубля. То есть прибавка составит 8,04 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца апреля этого года. Изменения предусмотрены
БПМ в среднем на душу населения в последний раз
Напомним,
Пропорционально росту БПМ с 1 февраля изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
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В Беларуси с 1 февраля пересмотрят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастет этот показатель
Новый размер БПМ будет действовать до конца апреля этого года.
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