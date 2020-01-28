В Беларуси с 1 февраля пересмотрят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастет этот показатель

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 239,87 рубля. То есть прибавка составит 8,04 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца апреля этого года. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда от 22 января № 6.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения в последний раз пересматривали с 1 ноября, этот показатель вырос на 92 копейки — до 231,83 рубля.

Напомним, с 1 августа прибавка составила 6,89 рубля, с 1 мая — 7,12 рубля, с 1 февраля — 2,69 рубля, с 1 ноября 2018 года — 54 копейки.

Пропорционально росту БПМ с 1 февраля изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.