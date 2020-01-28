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ЕС ввел санкции против главы правительства и других чиновников Крыма

28.01.2020 17:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЕС ввел санкции против главы правительства и других чиновников Крыма

В новый санкционный список ЕС по Украине включены дополнительно семь человек, которые причастны к организации проведения выборов в Крыму.

Так санкционный список крымских чиновников дополнили председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, заместитель главы горизбиркома Севастополя Лидия Басова, секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова, член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

 
 
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В новый санкционный список ЕС по Украине включены дополнительно семь человек, которые причастны к организации проведения выборов в Крыму.
 
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