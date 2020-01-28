Пособия при рождении детей вырастут с 1 февраля. На сколько они увеличатся

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 239,87 рубля. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения в последний раз пересматривали с 1 ноября, этот показатель вырос на 92 копейки — до 231,83 рубля.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля 2 398,7 рубля (сейчас — 2 318,3 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 358,18 рубля (сейчас — 3 245,62 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля вид пособия размер пособия сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 119,94 (сейчас — 115,92) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 119,94 (115,92) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида 70% БПМ 167,91 (162,28) по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) с I и II степенью утраты

здоровья

с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребенку возраста 3 лет с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребенку возраста 3 лет 100% БПМ 100% БПМ 120% БПМ 239,87 (231,83) 239,87 (231,83) 287,84 (278,2) на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 167,91

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля (сейчас — 231,83 рубля).

Напомним, в Беларуси с 1 февраля также вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля.