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Пособия при рождении детей вырастут с 1 февраля. На сколько они увеличатся

28.01.2020 17:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 239,87 рубля. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения в последний раз пересматривали с 1 ноября, этот показатель вырос на 92 копейки — до 231,83 рубля.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля 2 398,7 рубля (сейчас — 2 318,3 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 358,18 рубля (сейчас — 3 245,62 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля
вид пособия размер пособия сумма, рублей
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 119,94 (сейчас — 115,92)

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

 50% БПМ

119,94

(115,92)

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

 70% БПМ

167,91

(162,28)

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья
с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

100% БПМ

100% БПМ

120% БПМ

239,87

(231,83)

239,87

(231,83)

287,84

(278,2)
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 167,91

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля (сейчас — 231,83 рубля).

Напомним, в Беларуси с 1 февраля также вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля.

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В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при...
 
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