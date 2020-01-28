Пособия при рождении детей вырастут с 1 февраля. На сколько они увеличатся

В Беларуси с 1 февраля повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 239,87 рубля. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.
БПМ в среднем на душу населения в последний раз пересматривали с 1 ноября, этот показатель вырос на 92 копейки — до 231,83 рубля.
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля 2 398,7 рубля (сейчас — 2 318,3 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 358,18 рубля (сейчас — 3 245,62 рубля).
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля
вид пособия
размер пособия
сумма, рублей
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно)
50% БПМ
119,94 (сейчас — 115,92)
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на детей, кроме ребенка-инвалида
50% БПМ
119,94
(115,92)
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на ребенка-инвалида
70% БПМ
167,91
(162,28)
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)
с I и II степенью утраты
здоровья
с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет
с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет
100% БПМ
100% БПМ
120% БПМ
239,87
(231,83)
239,87
(231,83)
287,84
(278,2)
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
70% БПМ
167,91
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля (сейчас — 231,83 рубля).
Напомним, в Беларуси с 1 февраля также вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля.