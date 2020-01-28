ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

28.01.2020 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В начале января мы рассказывали о случае спасения пенсионерки на пожаре. В агрогородке Будслав, что в Мядельском горел одноэтажный дом, о происшествии в службу МЧС рассказал прохожий. Когда спасатели приехали на место происшествия, очевидцы уже помогли потерпевшей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об истории чудесного спасения из первых уст – в материале Вероники Сайко.

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

Вероника Сайко, корреспондент:
Начало января, вторая половина дня. В Будславе открытым пламенем горит дом. Центральный вход – в огне. Здание деревянное, а потому шансов выбраться у бабушки с каждой минутой все меньше. Но эта история с хорошим финалом.

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

А все благодаря односельчанину пенсионерки. Петр Ласица в момент пожара проезжал мимо – ехал в гости к маме. На улице Кирова увидел дом, охваченный пламенем. Сразу остановился, вызвал спасателей. И хотя с хозяйкой дома мужчина лично не знаком, решил: надо проверить, есть ли в здании люди. Тогда же на помощь подоспел еще один местный житель – Олег Бизунович.

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

Через пять минут появились спасатели и скорая. Но от помощи медиков пострадавшая – Кристина Игнатьевна – наотрез отказалась. В общем, происшествие женщина помнит плохо: с утра села смотреть телевизор и заснула.

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

Причина пожара сейчас устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печи. Однако это для Кристины Игнатьевны сейчас не имеет значения: в любом случае, дом восстановлению не подлежит. А здесь она прожила 50 лет. Потерю женщина переживает тяжело. Но ее близкие уверены: главное, что самого страшного не произошло. А недвижимость – дело наживное.

«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Сайко
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В начале января мы рассказывали о случае спасения пенсионерки на пожаре. В агрогородке Будслав, что в Мядельском горел одноэтажный дом, о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года — Авраменко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика