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«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В начале января мы
Вероника Сайко, корреспондент:
А все благодаря односельчанину пенсионерки. Петр Ласица в момент пожара проезжал мимо – ехал в гости к маме. На улице Кирова увидел дом, охваченный пламенем. Сразу остановился, вызвал спасателей. И хотя с хозяйкой дома мужчина лично не знаком, решил: надо проверить, есть ли в здании люди. Тогда же на помощь подоспел еще один местный житель – Олег Бизунович.
Через пять минут появились спасатели и скорая. Но от помощи медиков пострадавшая – Кристина Игнатьевна – наотрез отказалась. В общем, происшествие женщина помнит плохо: с утра села смотреть телевизор и заснула.
Причина пожара сейчас устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печи. Однако это для Кристины Игнатьевны сейчас не имеет значения: в любом случае, дом восстановлению не подлежит. А здесь она прожила 50 лет. Потерю женщина переживает тяжело. Но ее близкие уверены: главное, что самого страшного не произошло. А недвижимость – дело наживное.
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«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы
Новости Беларуси. В начале января мы рассказывали о случае спасения пенсионерки на пожаре. В агрогородке Будслав, что в Мядельском горел одноэтажный дом, о...
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