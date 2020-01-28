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Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года — Авраменко

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года — Авраменко

Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года. Об этом заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на коллегии Департамента по авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что предложение о создании инспекции было поддержано главой государства. Соответствующий указ был подписан им в сентябре прошлого года. «Сегодня мы должны эту задачу развить — обеспечить (авиацию. — Прим. БЕЛТА) высокопрофессиональными кадрами, которые бы, безусловно, выполняли свои функциональные обязанности. Это вопрос безопасности, а вопросы безопасности в авиации превыше всего», — подчеркнул Алексей Авраменко.

По его словам, сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы организовать подготовку летных специалистов на базе Белорусской государственной академии по авиации. Что же касается сроков, то министр подчеркнул: «Эту задачу мы должны реализовать в ближайшие два года».

Как сообщалось, авиационная инспекция будет подчиняться непосредственно Департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Она будет осуществлять ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства.

Появление авиационной инспекции позволит достичь необходимого уровня соответствия системы контроля государства за обеспечением безопасности полетов международным стандартам, а также усилить надзор за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью.

https://www.belta.by

 
 
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Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года. Об этом заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на коллегии...
 
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