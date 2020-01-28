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Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси случаев заражения коронавирусом нового типа не выявлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже несколько десятков человек прошли диагностику на наличие вируса, который стал причиной вспышки в Китае, но ни у кого болезнь не подтвердилась.
Для ускорения процесса выявления инфицированных, лабораторию, в которой можно будет пройти тест на коронавирус, развернут в ближайшие дни в Национальном аэропорту «Минск». Сейчас здесь вводят двойной контроль для пассажиров, прилетающих в нашу страну.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
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Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»
Новости Беларуси. В Беларуси случаев заражения коронавирусом нового типа не выявлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуацию с...
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