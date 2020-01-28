Особняк у моря и свой пляж: как живет в Крыму экс-супруга беглого Януковича









Радио Свобода ". В частности, там у нее есть роскошный особняк возле Ялты, а также магазин элитных продуктов в Севастополе, где торгуют и санкционными товарами. Об имуществе экс-первой леди сообщает "".





Так, сейчас 70-летняя Людмила Янукович живет под охраной в семейном особняке площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное.





Отмечается, что населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и соответственно Ялтой. На участке экс-супруги экс-президента есть трехэтажная вилла площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для обслуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.





По словам расследователей, все подходы к особняку перекрыты железными воротами. А сама госпожа Янукович почти не появляется на публике.





"У упомянутого дома есть история. Территорию, на которой он находится, в 2003 году получил тогда еще премьер Янукович, заставив отказаться от этой собственности руководство крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач". В 2004 году там построили виллу", – пишет издание.





Еще в 2015 году рыночная стоимость этой усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов. При этом право собственности на весь участок оформлено на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.





Помимо дома, на аннексированном крымском полуострове Людмила Янукович владеет своим бизнесом. В частности, сетью магазинов продуктов "Меркурий" в Севастополе, которая создана через систему посредников.





К тому же торгуют там продуктами, которые запрещены для ввоза в Россию. Например, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.







