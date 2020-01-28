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Особняк у моря и свой пляж: как живет в Крыму экс-супруга беглого Януковича

28.01.2020 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая супруга сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Людмила превратилась в успешную бизнес-леди в оккупированном Крыму, где она живет больше пяти последних лет.



В частности, там у нее есть роскошный особняк возле Ялты, а также магазин элитных продуктов в Севастополе, где торгуют и санкционными товарами. Об имуществе экс-первой леди сообщает "Радио Свобода".

Так, сейчас 70-летняя Людмила Янукович живет под охраной в семейном особняке площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное.

Отмечается, что населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и соответственно Ялтой. На участке экс-супруги экс-президента есть трехэтажная вилла площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для обслуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.

По словам расследователей, все подходы к особняку перекрыты железными воротами. А сама госпожа Янукович почти не появляется на публике.

"У упомянутого дома есть история. Территорию, на которой он находится, в 2003 году получил тогда еще премьер Янукович, заставив отказаться от этой собственности руководство крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач". В 2004 году там построили виллу", – пишет издание.

Еще в 2015 году рыночная стоимость этой усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов. При этом право собственности на весь участок оформлено на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Помимо дома, на аннексированном крымском полуострове Людмила Янукович владеет своим бизнесом. В частности, сетью магазинов продуктов "Меркурий" в Севастополе, которая создана через систему посредников.

К тому же торгуют там продуктами, которые запрещены для ввоза в Россию. Например, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.
 
 
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Бывшая супруга сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Людмила превратилась в успешную бизнес-леди в оккупированном Крыму, где она живет больше пяти...
 
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