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"Правящий режим не способен гарантировать независимость Беларуси"

28.01.2020 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оргкомитет Всебелорусского конгресса за независимость выступил с обращением к народу.



Накануне 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси, принятой 27 июля 1990 года, Оргкомитет Всебелорусского конгресса за независимость призвал граждан страны поддержать форум.

"Господствующий в Беларуси режим единовластия больше не в состоянии гарантировать, что мы сохраним наследство и останемся хозяевами на своей земле. Ведь в последние месяцы интенсивно ползет поглощение нашей страны восточной имперской соседкой. Все переговоры и действия Кремля с официальным Минском за закрытыми дверями, основанные на так называемом “договоре о Союзном государстве”, нарушают международные обязательства, Конституции как Беларуси, так и России, - говорится в обращении. - Народ Беларуси, который по Конституции 1994 года является ”единственным источником государственной власти и носителем суверенитета", отстраняется от принятия государственных решений, от защиты независимости. За спиной своего народа местного диктатора заставляют трусливо подписать позорный, антизаконный "пакт Путина-Лукашенко"". 

Усиливающееся давление Кремля ощущается ежедневно, а «манкурты от власти, некомпетентные руководители, озабоченные лишь вопросами собственного обогащения, тянут белорусскую экономику в трясину».

«Нагло возрастает опасность аншлюса, после которого Беларусь постигнут социально-экономические проблемы России (войны, коррупция, преступность, бедность регионов), наш народ столкнется с перспективами экономического и социального коллапса. Белорусы в составе России станут нарушителями международного права и порядка», - говорится в обращении.

Оргкомитет особо подчеркивает уважительное отношение к российскому народу, «отличаем его интересы от политики Кремля, желаем россиянам избавиться от авторитарной диктатуры и научиться воспринимать соседние страны не как куски от своей империи, а как хороших и равных партнеров». 

«Мы не позволим, чтобы Беларусь исчезла с политической карты! – заявляет Оргкомитет. - Как сто лет назад, во времена БНР, мы снова обращаемся к белорусским рабочим, крестьянам, интеллигенции, всем слоям белорусского общества с обращением: Отечество в опасности, мы должны защитить право основания суверенной демократической Беларуси!»

Оргкомитет призывает граждан страны поддержать созыв Всебелорусского конгресса за независимость, который запланирован на 15 марта 2020 года – в День Конституции.


Первый Конгресс за независимость состоялся еще в декабре 2014 года и принял соответствующий манифест. Еще раньше, в июле 2000 года, в знак протеста против подписания “союзного договора” с РФ, прошел Всебелорусский съезд, который принял "Акт независимости Беларуси". 

«Цель нынешнего конгресса - сформировать общенациональный подход к защите независимости Беларуси от опасности "союзной интеграции" с имперским режимом РФ и мобилизация на эту защиту белорусского народа как единого носителя суверенитета в Республике Беларусь. Мы выработаем вместе конкретные меры по всем аспектам защиты независимости Беларуси, - говорится в документе. - Мы призываем представителей различных демократических партий, независимых профсоюзов, правозащитных, журналистских организаций, конфессий, членов каждой структуры гражданского общества, собраний граждан Беларуси: собирайтесь и выдвигайте своих делегатов на Всебелорусский конгресс!»
 
 
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Оргкомитет Всебелорусского конгресса за независимость выступил с обращением к народу.
 
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