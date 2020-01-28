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Лукашенко потребовал от аграриев безубыточной работы

28.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О долгах сельхозпредприятий Витебской области говорили во вторник в Минске на совещании у президента. Александр Лукашенко заверил: чтобы все исправить, придется очень много работать, передает телеканал «МИР 24».

«Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи. Чтобы не только вернуть долги, но и вывести предприятия на безубыточную работу. Для этого нужно традиционно молоко и мясо», – подчеркнул Лукашенко.

На совещании президент также подчеркнул: необходимо обеспечить людям достойную оплату труда. Ведь аграриям приходится нелегко. Витебская область Беларуси находится на северо-востоке страны, климат там холодный, много дождей.
 



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел совещание по ситуации в Витебской области.
 
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