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Лукашенко потребовал от аграриев безубыточной работы
28.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О долгах сельхозпредприятий Витебской области говорили во вторник в Минске на совещании у президента. Александр Лукашенко заверил: чтобы все исправить, придется очень много работать, передает телеканал «МИР 24».
«Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи. Чтобы не только вернуть долги, но и вывести предприятия на безубыточную работу. Для этого нужно традиционно молоко и мясо», – подчеркнул Лукашенко.
На совещании президент также подчеркнул: необходимо обеспечить людям достойную оплату труда. Ведь
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Президент Беларуси провел совещание по ситуации в Витебской области.
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