Лукашенко потребовал от аграриев безубыточной работы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О долгах сельхозпредприятий Витебской области говорили во вторник в Минске на совещании у президента. Александр Лукашенко заверил: чтобы все исправить, придется очень много работать, передает телеканал «МИР 24».

«Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи. Чтобы не только вернуть долги, но и вывести предприятия на безубыточную работу. Для этого нужно традиционно молоко и мясо», – подчеркнул Лукашенко.