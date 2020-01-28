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Нефти не будет? "Транснефть" констатирует отсутствие заявок на прокачку нефти в феврале на белорусские НПЗ

28.01.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Транснефть" в январе перераспределила нефть, которая могла бы быть поставлена на НПЗ Беларуси, в том числе в порты, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

Он заметил, что пока заявок на прокачку нефти в феврале на белорусские НПЗ нет.

"У нас проблем не возникло. Перенаправили, в том числе, и в порты. Это обычная практика. Мы говорили по этому поводу, что большой проблемы для нас это не составит. Пока заявок на февраль не было. Но если с "Сафмаром" договорятся, то мы прокачаем", - сказал он.

Как сообщалось поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.
 
Теги: Минск
 
 
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"Транснефть" в январе перераспределила нефть, которая могла бы быть поставлена на НПЗ Беларуси, в том числе в порты, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай...
 
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