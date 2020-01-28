Экологические челленджи, областной конкурс граффити и круглогодичная занятость молодежи. Какие задачи ставит перед собой областной комитет БРСМ на 2020 год?

Источник материала: Вороновская газета





Среди участников самого массового молодежного движения страны на сегодняшний день более 45 тысяч представителей Гродненщины, объединенных в 1295 первичных организаций. Это каждый двадцатый житель региона. Такие цифры были озвучены во время XII Пленума Гродненского областного комитета ОО «БРСМ».

Участие в мероприятии приняли помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Олег Дикун, депутат Палаты представителей Национального собрания Павел Михалюк, руководители общественных организаций и объединений и многие другие.





На заседании подвели итоги минувшего года и определили задачи на 2020 год. Во время Пленума избрали первого и второго секретарей Гродненского областного комитета. Молодежным лидером Гродненщины стала Анна Саросек, которая ранее возглавляла областную пионерскую организацию. На должность второго секретаря обкома БРСМ избран Андрей Есин. Ранее он являлся секретарем ПО/РК ОО «БРСМ» купаловского университета.



– Будущее нашей страны и нашей государственности во многом зависит от молодежи – вдохновленной креативными идеями, активной с чувством гордости и любви к своей родине. Эти и другие качества прививает БРСМ, – отметил в приветственном слове Иван Лавринович. – Но все же стоит выстроить работу так, чтобы инициатива шла изнутри, рождалась в первичках. Особое внимание нужно обратить на сельскую молодежь, которая с каждым годом теряет в численных показателях.

Сегодня у молодежи региона есть все возможности для того, чтобы проявить себя в разных сферах. Ее представители с интересом относятся к новым проектам и акциям, предлагают новые креативные идеи. Молодежь Гродненщины принимает активное участие во всех республиканских проектах и не раз доказывала, что она лучшая в стране.







«100 идей для Беларуси» , второе место в республиканском этапе конкурса «Студент года», второе место в республиканском этапе сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Лучшим в республике в прошлом году признан Гродненский областной штаб студенческих отрядов. Примером тому служат победы в межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства «Королева весна», международном конкурсе «100 идей для СНГ», республиканском, второе место в республиканском этапе конкурса «Студент года», второе место в республиканском этапе сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Лучшим в республике в прошлом году признан Гродненский областной штаб студенческих отрядов.





студенческих отрядов – одно из центральных и приоритетных направлений работы обкома БРСМ. В 2019 году территориальные комитеты сформировали 415 студотрядов, а это более 6 000 человек. За пределами нашей страны работали шесть студенческих отрядов, впервые был заключен договор с Республикой Молдовой, куда отправились студенты аграрного университета. Отряды «Монолит» Лидского колледжа и «Ударник» купаловского вуза трудились на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. В минувшем году решением облисполкома статус областной молодежной стройки присвоен возводящемуся в Движение– одно из центральных и приоритетных направлений работы обкома БРСМ. В 2019 году территориальные комитеты сформировали 415 студотрядов, а это более 6 000 человек. За пределами нашей страны работали шесть студенческих отрядов, впервые был заключен договор с Республикой Молдовой, куда отправились студенты аграрного университета. Отряды «Монолит» Лидского колледжа и «Ударник» купаловского вуза трудились на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. В минувшем году решением облисполкома статус областной молодежной стройки присвоен возводящемуся в Гродно онкодиспансеру. К работе на этом объекте студенческие отряды приступят уже в этом году.







Визитными карточками БРСМ можно назвать конкурс патриотической песни «Сердце земли моей», интеллектуальные игры ScienceQuiz, «Сельскую эстафету», «Огнеборец» и многие другие. В 2019 году в Гродно прошел первый международный экологический форум «Гарадзенская навальніца» с участием молодежи Калининградской области. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическим, экологическим и благотворительным проектам.





Заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк отметил, что молодежная организация – это передовое звено нашего общества. Вчерашние члены БРСМ являются руководителями предприятий, включены в состав различных комиссий. Молодежь Гродненщины за последние годы достигла хороших результатов и показала, как правильно формировать трудовые коллективы, как работать с промышленными предприятиями.



– Очень важно учить нашу молодежь управлять государством – с этой целью в регионе был создан молодежный парламент. Быть добрыми и неравнодушными к чужим проблемам учит активно развивающееся в области волонтерское движение. Белорусский республиканский союз молодежи должен хранить историю родного края, изучать ее, вести активную работу в интернет-пространстве и сплачивать молодое поколение.

В этом году продолжится работа по реализации культурно-досуговых, спортивных, патриотических проектов, по продвижению одаренной и талантливой молодежи, поддержке ее научной деятельности. Ряд событий будет приурочен к важным и знаковым датам для страны – 75-летию Великой Победы, 100-летию Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси, которое, по сути, является 100-летием молодежного движения нашей страны.



– Нашу молодежь можно назвать уникальной, ведь в ее числе много мобильных, интересующихся, всесторонне развитых ребят. Пост лидера молодежной организации обязывает не просто шагать в ногу со временем, а быть на шаг впереди, предложить такие формы работы для самореализации ребят, чтобы каждый из них смог найти себя в профессии, будущей жизни, – рассказала первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек.

В областном комитете уже наметили проведение таких мероприятий, как областной конкурс граффити, посвященный 75-летию Великой Победы, и участие в международных экологических челленджах. Рассматривается вопрос об организации круглогодичной занятости молодежи в каждом районе.





По словам второго секретаря Центрального комитета ОО «БРСМ» Олега Дикуна, молодежь Гродненщины находится в авангарде практически по всем направлениям деятельности – от волонтерства до организации работы студенческих отрядов. Этот год обещает быть не менее интересным. Он проходит под знаком 75-летия Великой Победы, в 2020 году пройдут выборы Президента. БРСМ будет активно проводить патриотические мероприятия, в которые включится в том числе молодежь Гродненской области.











Юлия ТИМОЩУК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by