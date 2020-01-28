ОффТОП: нового коронавируса в Беларуси нет

Источник материала: Новости Дзержинска

Случаев заболевания коронавирусом нового типа в Беларуси нет, заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

Появление коронавируса нового типа последние несколько недель стало главной темой международных новостей: счет заболевших уже идет на тысячи, зарегистрированы они не только в Китае, но в иных странах.

«На сегодняшний момент можем подтвердить, что случаев регистрации данного вируса в Беларуси нет. Противоэпидемиологические мероприятия проводятся в полном объеме», — заверил во вторник журналистов Караник.

По словам главы Минздрава, в данной ситуации в Беларуси широко применяется риско-ориентированный подход. Кроме того, накануне было проведено совещание с представителями минздравов СНГ. Были и контакты с послом Китая.

«Со стороны КНР принимается достаточно активные меры по недопущению распространения данного вируса за пределы Китая», — отметил министр.

Как добавил Караник, заразиться коронавирусом нового типа достаточно непросто — для этого нужен длительный контакт.

Не стоит, по словам министра, и бояться возвращения из Китая людей после китайского Нового года. «Жители неблагоприятных районов помещаются в карантин, только после этого разрешается вылет из страны. Инкубационный период 14 дней, после 14-дневного наблюдения разрешается», — добавил глава Минздрава.

При этом в аэропорту, подчеркнул Караник, будет налажен двойной контроль. Возвращающимся из Китая также будет предложено проходить лабораторный контроль.

Одновременно с тем Министерство здравоохранения рекомендует белорусам воздержаться от путешествий в этом направлении.



