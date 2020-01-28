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14 организаций предложат работу на ярмарке вакансий в Минске: где они пройдут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Получить работу просто. Три ярмарки вакансий пройдут на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Одна из них стартовала в отделе обслуживания граждан на проспекте Любимова. Здесь соискатели ознакомились с десятками свободных вакансий от представителей строительных компаний и промышленных и предприятий. Также пообщаться с потенциальными работодателями минчане смогут в отделе обслуживания на улицах Якуба Коласа и Щербакова.
Всего на этой неделе вакантные места соискателям предложат 14 организаций.
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Новости Беларуси. Получить работу просто. Три ярмарки вакансий пройдут на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из них...
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