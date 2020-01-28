«Двушки» в готовых минских новостройках: почем их сейчас продают

Источник материала: Tut.by

Строительство нового жилья в Минске ежегодно сокращается и от миллиона квадратных метров в 2015 году мы пришли к 630-ти в текущем. Снижение объемов строительства спровоцировало в числе прочего повышение цен, причем так незаметно, что те, кто собирался строиться еще год назад, с удивлением заметили: цена «квадрата» у коммерческих застройщиков выросла на 100−200 долларов (госы теперь строят в основном для очередников). Мы уже сравнивали, почем продаются готовые однокомнатные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию в последние два-три года. Сейчас приценились к «двушкам». Цены и фото — в материале REALTY.TUT.BY

В свое время дома на улице Медёлки в микрорайоне Новинки наделали много шума: квадратный метр в них был 680−700 долларов и люди ночевали под УКСом , чтобы там построиться. Тогда выиграли все: и тот, кто строил ради себя, и те, что рассчитывали на перепродажу. Сейчас двухкомнатная квартира в панельном доме на Медёлки продается за 74 тысячи долларов в эквиваленте, по 1162 доллара за «квадрат». Жилье площадью 64 квадратных метра, с типовым ремонтом.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В Чижовке в монолитно-каркасной новостройке на улице Голодеда, 11 еще остались в продаже готовые «двушки» от застройщика «10-УНР Инвест». Квартира площадью 57 квадратных метров продается за 72,6 тысячи долларов в эквиваленте, по 1347 долларов за квадратный метр. Когда дом строился, «квадрат» в двухкомнатных квартирах при 100% оплате считали по 1150 долларов. В общем-то с учетом сегодняшних цен в строящихся домах и нулевых рисках, цена оправдана.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В микрорайоне Сухарево на Янковского, 8 в панельном доме 2019 года постройки предлагают двухкомнатную квартиру площадью 57 квадратных метров. Цена — 75,9 тысячи долларов, по 1325 за «квадрат».



Фото: realt.by

Фото: realt.by



Фото: realt.by

В микрорайоне Малиновка в 2018 году была сдан в эксплуатацию мапидовский дом на улице Слободской проезд, 12. Полноценная двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров продается тут за 78 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 291 доллар за «квадрат». Весной 2018 года цена квадратного метра в этом доме была 2200 рублей.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В каркасно-блочной новостройке по Калининградскому переулку, 21 тоже есть варианты. Дом, напомним, строил УКС Миноблисполкома и за квартирами в нем тоже стояли очереди , несмотря на то, что квадратный метр для не нуждающихся стоил 1200 долларов, (для очередников — 1680 рублей). Сейчас двухкомнатная квартира площадью 59 квадратных метров продается за 92 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 565 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by