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Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

28.01.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Родители по призванию. В Бресте открылся восьмой дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо интерната у детей появляется просторный дом со всем необходимым, а на смену воспитателям приходят родители-наставники. Которым, к слову, пришлось пройти через конкурс. Сегодня в семье, где будут расти семь приемных детей, принимали первых гостей.

Кристина Протосовицкая с подробностями.

Ангелина проводит рум-тур для всех желающих. В новой комнате девочка будет жить со своей младшей сестрой. Шестилетняя Вероника уже размышляет, где обживется коллекция кукол.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Ангелина увлекается гимнастикой, надеется, что в новой семье удастся возобновить занятия. А по соседству от нее – тоже юная спортсменка – одиннадцатилетняя Валерия. В новый дом Лера переехала с тремя младшими сестрами и братом.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Валерия Савостюк:
Я очень люблю спорт, я занимаюсь спортом. Занималась женским футболом, мне это очень нравилось.

«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Под свое крыло семья Брух взяла семь приемных детей. Самому младшему – 3,5 лет, а старшим – по 11. При этом Ольга и Сергей воспитывают дочку Еву и полуторагодовалого Ивана. Переезжали из собственного большого дома. Глава семьи уже планирует на новом месте детскую площадку и сад.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Сергей и Ольга Брух, родители-воспитатели:
Когда увидели объявление, что в Бресте планируется такой проект, решили – а может попробуем, а может получится. 

Хотим детям дать полную семью, заботу, привить им традиции семейные.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

На новоселье принято первым запускать в дом кота – вслед за своими хозяевами по новому адресу переехал и домашний любимец Боник.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Ева Брух:
Ему 8 лет, он с нами с самого начала.

Такие дома в стране появились 15 лет назад. Сегодня они объединяются даже в кластеры, где родители-воспитатели делятся своими проблемами и идеями.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Юрий Просмыцкий, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома:
Имея определенный опыт и эксплуатации, и работы в этих условиях, мы можем говорить, что это благоприятно сказывается и на эмоциональном, и на психологическом состоянии детей. Они чувствуют всю ту заботу, которую должны иметь детки в детстве.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Этот дом семейного типа, где каждый ребенок получает тепло и заботу, стал восьмым в Бресте. А всего по стране их более 300. Около 2 тысяч детей обрели самое ценное – семью.

Родных двое, взяли ещё 7 приёмных. Как живут дети в доме семейного типа в Бресте

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Юрий Просмыцкий, Валерия Савостюк, Сергей Брух, Ольга Брух, Ева Брух
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Родители по призванию. В Бресте открылся восьмой дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо интерната у детей...
 
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