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Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Принятие закона «О защите персональных данных» будет способствовать развитию бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение прозвучало во время заседания рабочей группы в парламенте.
Здесь обсудили доработку документа. Свои предложения озвучили представители госорганов, а также частных компаний. Среди них – Нацбанк, МВД, Министерство культуры.
Так, законодательно запретят передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую. Нормы ответственности за это (а также уполномоченная структура по защите данных) определяются. Отметим, новый закон коснется всех сфер деятельности: от банковского до медсектора и станет первым такого рода в стране.
Игорь Мартынов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Напомним, законопроект «О защите персональных данных» был принят в первом чтении. Он предполагает получение согласия пользователя на сбор, хранение и передачу информации о нем. Документ разрабатывался с учетом опыта ЕС, а также норм Международной конвенции. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Палатой представителей во втором чтении на весенней сессии.
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Безопасно ли оставлять свои данные для оформления скидочных карт? Закон о защите информации обсуждают в Беларуси
Новости Беларуси. Принятие закона «О защите персональных данных» будет способствовать развитию бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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