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С 1 февраля вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля 2020 года.
С 1 февраля в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 февраля вырастет со 115,92 до 119,94 рубля.
В Беларуси на начало января этого года проживало 2 миллиона 531,9 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в декабре составляла 445,9 рубля.
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Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля 2020 года.
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