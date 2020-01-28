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Инсайд от Ярошука: директора Слуцкого сахарного комбината подозревают в коррупции

28.01.2020 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов Александр Ярошук поделился в своем профиле в Facebook «инсайдерской информацией из правоохранительных органов».

Ярошук написал, что на даче директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника произвели обыск.

«Постановление на обыск, подписанное генеральным прокурором, гласит, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах», — уточнил глава БКДП.

Напомним, что официальные органы на сей счет упорно молчат. На заводее говорят, что директор в отпуске. А неофициально известно, что Прудника сняли во время спецоперации с самолета «Белавиа», который на подлете к Вроцлаву развернулся и сел в в аэропорту Гродно.
 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов Александр Ярошук поделился в своем профиле в Facebook «инсайдерской информацией из...
 
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