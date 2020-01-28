Минское «Динамо» крупно проиграло на сборах в Сочи клубу из ФНЛ

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо», которое проводит первый сбор сезона в Сочи, провело первый контрольный спарринг в году против команды ФНЛ «Авангард» и проиграло со счетом 2:4.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

«Авангард» — «Динамо-Минск» — 4:2 (4:1)

Первый тайм: Плотников, Чиж, Родионов, Шикавка, Бручич, Климович, ИНП, Билоног, Халимончик, Бородин, Демченко.

Второй тайм: Руденок, ИНП, Швецов, ИНП, Риос, Олехнович, Бахар, ИНП, Козлов, Данило, Ложкин (Зубович, 85).

Голы: Земсков, 14; Машуков, 18; Машуков, 24; Земсков, 37; Шикавка (пенальти), 39; Бахар, 71.

В первом тайме минчане пропустили четыре гола, только раз поразив ворота соперника. Во втором тайме на поле вышли новые игроки, игра носили несколько иной характер, но добиться хотя бы ничейного счета подопечным Сергея Гуренко не получилось.

Отметим, что голами за «Динамо» отличились новобранцы — Евгений Шикавка и Иван Бахар.

После первых сборов команда проведет в Минске еще два контрольных поединка:

8 февраля против «Витебска», начало в 14:00

11 февраля против «Белшины», начало в 14:00

Оба матча пройдут на стадионе «Динамо-Юни».

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