|
Мария Шарапова выходит замуж?
Источник материала: Партизан
Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала поклонников фотографией с кольцом на безымянном пальце. Снимок был опубликован 32-летней спортсменкой в «Инстаграме».
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» выложила фото, на котором изображены торт и левая рука с кольцом на безымянном пальце. Надпись на изображении следующая: «Я возложила на маму ответственность сделать его круглым».
Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что на руке Марии помолвочное кольцо и вскоре она должна выйти замуж.
Шарапова с 2018 года встречается с британским бизнесменом Александром Гилксом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала поклонников фотографией с кольцом на безымянном пальце. Снимок был опубликован 32-летней спортсменкой в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)