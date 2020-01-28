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Мария Шарапова выходит замуж?

28.01.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала поклонников фотографией с кольцом на безымянном пальце. Снимок был опубликован 32-летней спортсменкой в «Инстаграме».





Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» выложила фото, на котором изображены торт и левая рука с кольцом на безымянном пальце. Надпись на изображении следующая: «Я возложила на маму ответственность сделать его круглым».

Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что на руке Марии помолвочное кольцо и вскоре она должна выйти замуж.

Шарапова с 2018 года встречается с британским бизнесменом Александром Гилксом.
 
 
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Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала поклонников фотографией с кольцом на безымянном пальце. Снимок был опубликован 32-летней спортсменкой в...
 
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