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«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе
Источник материала: СТВ
Новости мира. Несмотря на усилия, которые принимают сегодня в первую очередь китайские специалисты и все мировое сообщество, коронавирус продолжает распространятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 28 января стало известно о случае
Обычные люди и главы правительств задаются вопросом: как защититься от нового коронавируса? Первый случай заболевания был выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Уже к середине января вирус вырвался за пределы страны. А на сегодняшний день случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 13 государствах. Больше всего заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, в США и Таиланде.
Кристиан Линдмейер, пресс-секретарь ВОЗ:
Власти Поднебесной принимают все возможные меры, чтобы не допустить эпидемии: более 10 городов закрыты на карантин. Здесь остановлено все транспортное сообщение. Людей призывают не покидать дома без острой необходимости, на улицу – только в масках. Чтобы как можно меньше взаимодействовать с внешним миром, люди закупаются в магазинах на несколько недель вперед. Продукты вывозят на тележках и в чемоданах.
Сиу Минто, местный житель (Ухань):
Марисса Линдсей, местный житель (Ухань):
В китайскую провинцию Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, прибыли уже более 4 тысяч медиков. Они помогают местному персоналу справляться с наплывом пациентов. Власти выделили свыше 8 миллиардов долларов на борьбу с пневмонией и строительство дополнительных больниц. Первая откроется уже в начале февраля. Китайские ученые активно трудятся над разработкой вакцины, которую можно изготовить быстрее, чем обычную. Первые образцы будут отправлены на испытание и одобрение в ближайшее время.
Тем временем, власти других стран предпринимают решительные шаги: в аэропортах устанавливаются тепловизоры, которые реагируют на малейшее повышение температуры тела, самолеты, прибывшие из Китая, дезинфицируют.
Чердпан Чотикул, сотрудник аэропорта (Таиланд):
Суракит Раттаначан, вице-президент Центра обслуживания самолетов (Таиланд):
Многие авиакомпании и вовсе приостановили авиасообщение со странами, где были выявлены случаи заражения. Всех граждан с признаками заболевания немедленно помещают в карантин.
В Японии и Казахстане принудительную госпитализацию сегодня одобрили на законодательном уровне.
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Новости мира. Несмотря на усилия, которые принимают сегодня в первую очередь китайские специалисты и все мировое сообщество, коронавирус продолжает...
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