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В Лиде в Центре безопасности в рамках реализации международного проекта появились новые площадки

28.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде в Центре безопасности в рамках реализации международного проекта появились новые площадки

В Лиде в Центре безопасности МЧС завершилась реализация международного проекта «Площадки безопасности. Обучение подрастающего поколения лишенного родительской опеки навыкам безопасной жизнедеятельности, а также лиц с ограниченными возможностями».

Цель проекта – пропаганда основ безопасности жизнедеятельности граждан с внедрением новых интерактивных форм в обучение различных категорий населения, особенно детей лишенных родительской опеки и лиц с ограниченными возможностями, основам безопасности жизнедеятельности, правилам оказания первой медицинской помощи, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, формирование навыков безопасного поведения с использованием инновационных технологий и современного оборудования.

В ходе реализации проекта в Центре безопасности МЧС появились новые учебные площадки: «Правила поведения на водоемах в зимнее время» и «Правила безопасного поведения во время грозы». Также были приобретены 5 различных манекенов для площадки «Правила оказания первой помощи».

Теперь посетители Центра безопасности смогут отработать правила оказания первой помощи утопающему, сформируют представление о грозе, как о сложном и опасном метеорологическом явлении. Они научатся своевременно принимать меры по оказанию первой помощи, недопущению травматизма, а также быстро находить выход из нестандартных ситуаций, сообщили Lida.info в Лидском РОЧС.

В Лиде в Центре безопасности в рамках реализации международного проекта появились новые площадки

В Лиде в Центре безопасности в рамках реализации международного проекта появились новые площадки

 
 
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В Лиде в Центре безопасности МЧС завершилась реализация международного проекта «Площадки безопасности. Обучение подрастающего поколения лишенного родительской...
 

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