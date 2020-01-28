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Крупный европейский перевозчик FLIXBUS зашел на белорусский рынок

28.01.2020 19:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из крупнейших европейских автобусных перевозчиков FlixBus зашел на белорусский рынок через партнера.





Первый маршрут, который предлагает компания, — это ежедневные поездки из Москвы в Минск за 49 рублей.

Партнером FlixBus на этой линии выступил перевозчик «Байер Транс» (входит в белорусскую Intercars). Билеты начали продаваться 27 января через сайт FlixBus и приложение для Android. Приобрести билет из Москвы до Минска могут только граждане России и Беларуси.

В отличие от характерной для FlixBus на других рынках модели, в которой компания выступает оператором поездок с полным вовлечением в продажу билетов, маркетинг и брендирование партнерских автобусов, в партнерстве с Intercars сервис пошел по пути агрегатора. Такая модель подразумевает, что FlixBus через свои каналы реализует лишь часть билетов на рейсы партнера.

Intercars пока не раскрывает размер квоты билетов для FlixBus.

Гендиректор онлайн-сервиса «Атлас» Михаил Томшинский комментирует, что вызывает вопросы ценообразование FlixBus. Сейчас стоимость билета до Минска у других сервисов дешевле, включая сайт партнера FlixBus.
 
Теги: Минск
 
 
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Один из крупнейших европейских автобусных перевозчиков FlixBus зашел на белорусский рынок через партнера.
 
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