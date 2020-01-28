|
В Шклове начали судить главу Партии БНФ
Источник материала: Партизан
Судья Шкловского районного суда Светлана Баранцева 28 января начала процесс в отношении председателя партии БНФ Григория Костусёва. Согласно материалам дела, политик нарушил закон о массовых мероприятиях (ч.1. ст.23.34 КоАП), когда принял участие в несанкционированной властями акции протеста против интеграции Беларуси и России 20 декабря.
Как сообщает
Во время заседания руководитель БНФ подтвердил, что он участвовал в протестной акции на площади Независимости в Минске 20 декабря. При этом он отметил, что ничего противозаконного не делал.
— Наша Конституция и различные международные договоры, которые ратифицировала Беларусь, разрешает мне, как и любому гражданину нашей страны, мирно участвовать любым способом в абсолютно любых мирных массовых мероприятиях, как санкционированных, так и несанкционированных, но не нарушающих запреты, установленные ст.23 Конституции и ст.21 и п.3 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических правах, — заявил Костусев.
Он уточнил, что своим участием в массовом мероприятии он никому не помешал и не нёс никакой угрозы общественному порядку.
Кроме того, он обратил внимание на то, что фотография из материалов дела, на которой он якобы находится на площади Независимости, была сделана совершенно в другом месте и в другое время.
Костусёв выразил недоумение, почему на процессе нет свидетелей его участия в акции протеста — сотрудников милиции, которые в последующем написали про политика в своих рапортах. Он ходатайствовал об их вызове в суд и последующем опросе, с чем согласилась судья Баранцева. В заседании сделан перерыв до 10 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судья Шкловского районного суда Светлана Баранцева 28 января начала процесс в отношении председателя партии БНФ Григория Костусёва. Согласно материалам дела,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)