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В Шклове начали судить главу Партии БНФ

28.01.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судья Шкловского районного суда Светлана Баранцева 28 января начала процесс в отношении председателя партии БНФ Григория Костусёва. Согласно материалам дела, политик нарушил закон о массовых мероприятиях (ч.1. ст.23.34 КоАП), когда принял участие в несанкционированной властями акции протеста против интеграции Беларуси и России 20 декабря.

Как сообщает "Могилевская весна", с самого начала Костусев ходатайствовал о разрешении фото-видеосъемки и ведении процесса на белорусском языке. Судья удовлетворила пожелания политика, правда, запретив фотографировать себя.

Во время заседания руководитель БНФ подтвердил, что он участвовал в протестной акции на площади Независимости в Минске 20 декабря. При этом он отметил, что ничего противозаконного не делал.

— Наша Конституция и различные международные договоры, которые ратифицировала Беларусь, разрешает мне, как и любому гражданину нашей страны, мирно участвовать любым способом в абсолютно любых мирных массовых мероприятиях, как санкционированных, так и несанкционированных, но не нарушающих запреты, установленные ст.23 Конституции и ст.21 и п.3 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических правах, — заявил Костусев.

Он уточнил, что своим участием в массовом мероприятии он никому не помешал и не нёс никакой угрозы общественному порядку.

Кроме того, он обратил внимание на то, что фотография из материалов дела, на которой он якобы находится на площади Независимости, была сделана совершенно в другом месте и в другое время.

Костусёв выразил недоумение, почему на процессе нет свидетелей его участия в акции протеста — сотрудников милиции, которые в последующем написали про политика в своих рапортах. Он ходатайствовал об их вызове в суд и последующем опросе, с чем согласилась судья Баранцева. В заседании сделан перерыв до 10 февраля.
 
Теги: Минск
 
 
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Судья Шкловского районного суда Светлана Баранцева 28 января начала процесс в отношении председателя партии БНФ Григория Костусёва. Согласно материалам дела,...
 
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