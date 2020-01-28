В Шклове начали судить главу Партии БНФ

"Могилевская весна", с самого начала Костусев ходатайствовал о разрешении фото-видеосъемки и ведении процесса на белорусском языке. Судья удовлетворила пожелания политика, правда, запретив фотографировать себя. Как сообщаетс самого начала Костусев ходатайствовал о разрешении фото-видеосъемки и ведении процесса на белорусском языке. Судья удовлетворила пожелания политика, правда, запретив фотографировать себя.





Во время заседания руководитель БНФ подтвердил, что он участвовал в протестной акции на площади Независимости в Минске 20 декабря. При этом он отметил, что ничего противозаконного не делал.





— Наша Конституция и различные международные договоры, которые ратифицировала Беларусь, разрешает мне, как и любому гражданину нашей страны, мирно участвовать любым способом в абсолютно любых мирных массовых мероприятиях, как санкционированных, так и несанкционированных, но не нарушающих запреты, установленные ст.23 Конституции и ст.21 и п.3 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических правах, — заявил Костусев.





Он уточнил, что своим участием в массовом мероприятии он никому не помешал и не нёс никакой угрозы общественному порядку.





Кроме того, он обратил внимание на то, что фотография из материалов дела, на которой он якобы находится на площади Независимости, была сделана совершенно в другом месте и в другое время.





Костусёв выразил недоумение, почему на процессе нет свидетелей его участия в акции протеста — сотрудников милиции, которые в последующем написали про политика в своих рапортах. Он ходатайствовал об их вызове в суд и последующем опросе, с чем согласилась судья Баранцева. В заседании сделан перерыв до 10 февраля.