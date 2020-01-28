«Экодом» отказался проводить экспертизу проектной документации аккумуляторного завода

Источник материала: Виртуальный Брест

«Один из основных документов — отчет о воздействии на окружающую среду — представляет собой абсолютно несуразный документ», — заявил юрист «Экодома» Сергей Магонов, аргументируя это конкретными фактами.





В сообщении «Экодома» указано, что соответствующее письмо направлено инициатору общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) Евгению Скробутану, который обратился к объединению по поводу проведения данной экспертизы, а также ООО «АйПауэр».

По словам Магонова, после ознакомления с этими материалами эксперты пришли к выводу, что проведение ОЭЭ невозможно. «Либо в отчет вносились изменения после утверждения протокола об общественном обсуждении, либо этот отчет не обсуждался с общественностью», — отметил эксперт.





Как сообщил БелаПАН Евгений Скробутан, который сейчас находится не в Бресте, он возвратит полученную документацию ООО «АйПауэр».