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«Экодом» отказался проводить экспертизу проектной документации аккумуляторного завода

28.01.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Один из основных документов — отчет о воздействии на окружающую среду — представляет собой абсолютно несуразный документ», — заявил юрист «Экодома» Сергей Магонов, аргументируя это конкретными фактами.

«Экодом» отказался проводить экспертизу проектной документации аккумуляторного завода

В сообщении «Экодома» указано, что соответствующее письмо направлено инициатору общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) Евгению Скробутану, который обратился к объединению по поводу проведения данной экспертизы, а также ООО «АйПауэр».

По словам Магонова, после ознакомления с этими материалами эксперты пришли к выводу, что проведение ОЭЭ невозможно. «Либо в отчет вносились изменения после утверждения протокола об общественном обсуждении, либо этот отчет не обсуждался с общественностью», — отметил эксперт.

«Экодом» отказался проводить экспертизу проектной документации аккумуляторного завода

Как сообщил БелаПАН Евгений Скробутан, который сейчас находится не в Бресте, он возвратит полученную документацию ООО «АйПауэр».

 
Теги: Брест
 
 
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  «Один из основных документов — отчет о воздействии на окружающую среду — представляет собой абсолютно несуразный документ», — заявил юрист «Экодома» Сергей...
 
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