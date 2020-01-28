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«Экодом» отказался проводить экспертизу проектной документации аккумуляторного завода
28.01.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Один из основных документов — отчет о воздействии на окружающую среду — представляет собой абсолютно несуразный документ», — заявил юрист «Экодома» Сергей Магонов, аргументируя это конкретными фактами.
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По словам Магонова, после ознакомления с этими материалами эксперты пришли к выводу, что проведение ОЭЭ невозможно. «Либо в отчет вносились изменения после утверждения протокола об общественном обсуждении, либо этот отчет не обсуждался с общественностью», — отметил эксперт.
Как сообщил БелаПАН Евгений Скробутан, который сейчас находится не в Бресте, он возвратит полученную документацию ООО «АйПауэр».
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«Один из основных документов — отчет о воздействии на окружающую среду — представляет собой абсолютно несуразный документ», — заявил юрист «Экодома» Сергей...
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