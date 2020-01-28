В Минске появится официальный памятник Статуту ВКЛ

Объект установят перед новым зданием Верховного суда Беларуси на улице Орловской, 76. Скульптор добавил : Важные даты в истории ВКЛ

– Мне всегда интересно поработать в областях, не совсем характерных для меня. Сейчас прошел конкурс на памятный знак, посвященный 490-летию Статута ВКЛ и 25-летию Конституции Беларуси. Мы с молодым автором, скульптором Артемом Медведевым, выиграли этот конкурс и к концу прошлого года закончили работу.

Памятник готов и ждет установки перед Верховным судом. Скульптура представляет собой стилизованную женскую фигуру высотой 4,5 метра.

Большинство минчан знакомы с творчеством Сергея Бондаренко благодаря скульптуре девушки на лошади возле Белгосцирка.