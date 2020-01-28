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В Минске появится официальный памятник Статуту ВКЛ

28.01.2020 21:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске появится официальный памятник Статуту ВКЛ
Фото: Александр Кулевский. / sb.by

Объект установят перед новым зданием Верховного суда Беларуси на улице Орловской, 76. Скульптор добавил:

В Минске появится официальный памятник Статуту ВКЛ Важные даты в истории ВКЛ

– Мне всегда интересно поработать в областях, не совсем характерных для меня. Сейчас прошел конкурс на памятный знак, посвященный 490-летию Статута ВКЛ и 25-летию Конституции Беларуси. Мы с молодым автором, скульптором Артемом Медведевым, выиграли этот конкурс и к концу прошлого года закончили работу.

Памятник готов и ждет установки перед Верховным судом. Скульптура представляет собой стилизованную женскую фигуру высотой 4,5 метра.

Большинство минчан знакомы с творчеством Сергея Бондаренко благодаря скульптуре девушки на лошади возле Белгосцирка.

 
 
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В интервью sb.by скульптор Сергей БОНДАРЕНКО рассказал, что в столице появится памятный знак в честь Статута ВКЛ и Конституции Беларуси.
 
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