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«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

28.01.2020 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большие долги в АПК и очень низкая динамика развития Витебского региона – эта тема сегодня, 28 января, вновь заставила собраться за одним столом правительство во главе с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре с участием главы государства уже обсуждали, как «поднять» северный регион. С 2013 года основные показатели области падают. И пока ситуацию исправить не получается. Почему внимание именно Витебщине? В силу специфики это регион с наименее благоприятными условиями для земледелия, поэтому акцент решено сделать на производстве мяса и молока.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Такой район в Беларуси не один. Поэтому, если удастся исправить положение, то новую схему можно будет применить и в других точках.

И все же, 3 миллиарда рублей долга – сумма немалая, и Президент потребовал деньги вернуть. А еще начать нормально работать. Правда, чтобы требовать это от людей, нужно создать им условия, уверен глава государства. И об этом тоже говорили на встрече. Например, платить аграриям зарплату и делать это вовремя. Обсуждались также и ряд льгот, на которые могли бы претендовать молодые специалисты, занятые в отрасли. Например, особая схема для них службы в армии.

По окончании совещания Президент поручил доработать указ, который поможет расшевелить Витебскую область.

О чем идет речь, расскажет Екатерина Жилянина.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Агропромышленный комплекс Витебской области вновь стал темой совещания, на сей раз во Дворце Независимости. Два месяца назад о нем уже шел разговор у Президента. Положение дел в АПК региона не критичное, понятно, но между тем требует принятия решений и соответствующих действий. Отсюда и такой контроль на самом высоком уровне. Слишком много предприятий и людей задействованы в сельском хозяйстве региона. Для наглядности конкретные цифры отрицательной динамики.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области


С 2013 года объем продукции уменьшился почти на 1,5 %. Снижение посевных площадей и недостаточное внесение удобрений привело к низким урожаям. Поголовье крупного рогатого скота сократилось более чем на 11 %. При этом понизилась и его эффективность – среднесуточные привесы и удои. Область не может полностью обеспечить поголовье кормами.

В этих условиях финансовое состояние сельхозорганизаций оставляет желать лучшего. Только в 2019 году в области стало на 19 убыточных организаций больше. И удельный вес таковых – самый высокий в республике.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Просроченная дебиторская задолженность выросла за 11 месяцев на 35,6 %. Задолженность по кредитам и займам выросла за 26,5 %.

Само собой, в таких условиях сокращается и число работников отрасли. Почти 40 % занятых в АПК региона получают меньше 500 рублей. По цепочке, вслед за хозяйствами буксуют перерабатывающие предприятия. Снижается загрузка мощностей, простаивают и люди. С экономической точки зрения, вместо прибыли – убытки, падает и экспортный потенциал.

Найти выход из ситуации сейчас важно не только для того, чтобы остановить отрицательную динамику. Нужны не только точечное приложение усилий – концептуальные решения, которые потом можно будет применить и в других областях.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто потратим напрасно время.

Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем.

Если человек хочет заработать и старается заработать больше в связи с тем, что он хочет лучше жить и кормить своих детей – у кого-то их трое, четверо и больше, – этим людям надо помогать.

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

Для того, чтобы выстроить цепочку от хозяйств до перерабатывающих предприятий, было решено создать объединения. Таковых в Витебской области будет семь. Каждое из них сохранит свой юридический статус и управленческий персонал, но в то же время для них будут определены сырьевые зоны и доведены показатели – заказ на определенное сырье.
 

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«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Александр Лукашенко:
Понятно, что во всех районах Витебской области, в том же Верхнедвинском и Оршанском, если взять, мы не можем возделывать кукурузу на зерно. Главное, что сделано правильно в Витебской области – что мы пошли от потребностей, от переработчиков.

Молоко и мясо. Включили в эти холдинги колхозы, совхозы. Вот, пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать предприятиям, перерабатывающим мясо, молоко, получающим сырье от сельчан, доведите им эти планы и пусть выполняют. Но планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Центром одного из объединений станет Верхнедвинск. В него войдут 12 сельхозпредприятий района. Это и есть сырьевая зона. Во главе будет находится переработчик – местный маслосырзавод. Предприятие загружено на 100 %, работают в две смены. Круглосуточно здесь делают масло, сухие сыворотки, но ставку делают на сыры. В год предприятию необходимо 90 тысяч тонн сырья. Местные хозяйства дают только 60 %. Остальное нужно закупать вне района.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Светлана Чивирова, директор Верхнедвинского маслосырзавода:
Единственный вариант приобретения сырья – это товарные биржи, на которой цены на молоко доходят уже до таких размеров, которые нелогично платить. Это дороговато. Это линейка доставки, рукав доставки другой раз доходит до 500 километров. В любом случае, это лишние затраты для предприятия, понижающие его эффективность.

Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Главная проблема для предприятий и хозяйств – долги. Без технической расчистки счетов банки отказывают в помощи. Вариантов по реструктуризации задолженностей несколько: от передачи долгов отдельному агентству до наделения новыми функциями существующих в регионе структур.

Пока участники совещания не сошлись в едином мнении. Дискуссия была жаркой, максимально эффективный механизм еще предстоит определить. Но главное озвученное на совещании требование – списывать долг никому не позволят. Долг платежом красен. Речь может идти лишь об отсрочке, облегчить долг могут лишь на сумму штрафа и пени.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Александр Лукашенко:
Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили в этих хозяйствах достойно, растили детей, и вернуть со временем долги.

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На должности руководителей семи объединений уже подобраны кадры. Они присутствовали на совещании и в ближайшее время могут приступить к работе.

Что же касается указа, который призван помочь АПК Витебской области, он будет подписан позже. В ближайшие две недели его доработают. По сути, главное – сейчас на местах не сидеть без дела. Уже сегодня начать активно работать над будущим АПК региона.

Аграрии тем временем уже готовятся к весне. Проявит ли себя еще зима, хватит ли кормов? На местах должны просчитать и свести риски к минимуму, не дожидаясь падежа скота и очередных убытков. Ответственность за бездействие будет, как всегда, жесткой.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Основная роль указа все-таки в том, чтобы освободить сельскохозяйственные организации от долгов, которые копились десятилетиями, улучшить платежеспособность сельскохозяйственных организаций, сконцентрировать долги и обслуживать эти долги в течение того времени, которое определено указом в виде отсрочки и рассрочки.

Мы ответственно понимаем те задачи, которые сегодня Президент поставил перед нами. Все будет сделано в кратчайшие сроки, дабы подготовить документ в том варианте, который устроил бы сегодня всех.

Прежним остаются требования – строго соблюдать технологию и дисциплину. Эффективность такого подхода доказана временем. И, что очевидно, речь идет о Витебской области, но остальные регионы не должны пропустить озвученные требования и предложения. Проблемы аналогичны. И результатов страна ждет от каждого региона страны.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Люди в материале: Александр Лукашенко, Екатерина Жилянина, Светлана Чивирова, Николай Шерстнев
 
 
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Новости Беларуси. Большие долги в АПК и очень низкая динамика развития Витебского региона – эта тема сегодня, 28 января, вновь заставила собраться за одним столом...
 
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