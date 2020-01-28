ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штормовое предупреждение из-за снега объявлено в Беларуси на завтра

28.01.2020 21:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На 29 января в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега. Также прогнозируются гололед и туман.





Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромет).

В Минске ночью вероятность осадков низкая (5-10 %), но днем повысится до 90 %: ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет южный, скорость – 3/8 метров в секунду.

В Бресте вероятность осадков высокая – 80-90 %. Прогнозируются дождь и мокрый снег. В ночное и утреннее время ожидаются гололед и туман. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха составит +2-4 градуса. Ветер будет переменных направлений скоростью 3-8 м/с.

В Витебске ночью осадков не ожидается, в утреннее и дневное время вероятность осадков повысится до 80-90 %.  Будет дождь и мокрый снег, ночью и утром прогнозируются гололед и туман, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет от 0 до +2 градусов, ветер ожидается южный скоростью 3-8 м/с.

В Гомеле вероятность осадков (дождя и мокрого снега) в дневное время составит 70-80 %, ночью и утром возможны туман и гололед, на дорогах – гололедица. Воздух прогреется до +4 градусов, ветер будет южный (3-8 м/с).

В Гродно вероятность осадков высокая – 80-90 %. Прогнозируется дождь с мокрым снегом. В ночное и утреннее время ожидаются гололед и туман, на дорогах возможно образование гололедицы. Температура воздуха составит +1-3 градуса, ветер будет переменных направлений (3-8 м/с).

В Могилеве ночью осадков не ожидается, днем вероятность осадков (дождя и мокрого снега) повысится до 70-80 %. Также прогнозируются туман, гололед и гололедица на дорогах. Воздух прогреется до +3 градусов, ветер будет южный (3-8 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 29 января в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега. Также прогнозируются гололед и туман.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика