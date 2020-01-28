Штормовое предупреждение из-за снега объявлено в Беларуси на завтра

















Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромет).





В Минске ночью вероятность осадков низкая (5-10 %), но днем повысится до 90 %: ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет южный, скорость – 3/8 метров в секунду.





В Бресте вероятность осадков высокая – 80-90 %. Прогнозируются дождь и мокрый снег. В ночное и утреннее время ожидаются гололед и туман. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха составит +2-4 градуса. Ветер будет переменных направлений скоростью 3-8 м/с.





В Витебске ночью осадков не ожидается, в утреннее и дневное время вероятность осадков повысится до 80-90 %. Будет дождь и мокрый снег, ночью и утром прогнозируются гололед и туман, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет от 0 до +2 градусов, ветер ожидается южный скоростью 3-8 м/с. ночью осадков не ожидается, в утреннее и дневное время вероятность осадков повысится до 80-90 %. Будет дождь и мокрый снег, ночью и утром прогнозируются гололед и туман, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет от 0 до +2 градусов, ветер ожидается южный скоростью 3-8 м/с.





В Гомеле вероятность осадков (дождя и мокрого снега) в дневное время составит 70-80 %, ночью и утром возможны туман и гололед, на дорогах – гололедица. Воздух прогреется до +4 градусов, ветер будет южный (3-8 м/с).





В Гродно вероятность осадков высокая – 80-90 %. Прогнозируется дождь с мокрым снегом. В ночное и утреннее время ожидаются гололед и туман, на дорогах возможно образование гололедицы. Температура воздуха составит +1-3 градуса, ветер будет переменных направлений (3-8 м/с).





В Могилеве ночью осадков не ожидается, днем вероятность осадков (дождя и мокрого снега) повысится до 70-80 %. Также прогнозируются туман, гололед и гололедица на дорогах. Воздух прогреется до +3 градусов, ветер будет южный (3-8 м/с).