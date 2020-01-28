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Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 января Президент Беларуси провел совещание по работе агропромышленного комплекса Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждали проблему кадров: от школьной скамьи, то есть профильных классов, до целевых направлений в вуз. Даже вопрос со службой в армии готовы обсуждать. Государство готово подставить плечо в вопросе жилья. Ведь обустроенные квадратные метры – отличный повод задержатся на месте. Осесть на малой родине. Как вариант, в перспективных населенных пунктах, агрогородках государство поможет возвести жилье для сотрудников. Хороший пример таких домиков как раз недавно показали Президенту на предприятии в Шклове.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому приведите в порядок – именем революции – то, что есть, базу эту: машинные дворы, зернотока, комплексф ферм. Заставьте людей вовремя приходить на работу и вовремя уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности. И если пал теленок, кто-то должен – прежде всего, заведующая комплексом или фермой или начальник участка, или этот же скотник, доярка или телятница – они за это должны ответить. У нас же этого нет давно.
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Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области
Новости Беларуси. 28 января Президент Беларуси провел совещание по работе агропромышленного комплекса Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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