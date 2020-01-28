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Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области

28.01.2020 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 января Президент Беларуси провел совещание по работе агропромышленного комплекса Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области

Обсуждали проблему кадров: от школьной скамьи, то есть профильных классов, до целевых направлений в вуз. Даже вопрос со службой в армии готовы обсуждать. Государство готово подставить плечо в вопросе жилья. Ведь обустроенные квадратные метры – отличный повод задержатся на месте. Осесть на малой родине. Как вариант, в перспективных населенных пунктах, агрогородках государство поможет возвести жилье для сотрудников. Хороший пример таких домиков как раз недавно показали Президенту на предприятии в Шклове.

Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Еще раз повторяю: чтобы мы не хватали звезды с неба – они не падают. В этом году, может даже в будущем, подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть, и на той базе, которая у нас сегодня создана в Витебской области. Где-то у кого-то хуже, у кого-то лучше производственные помещения: телятничек, коровничек, фермочка. Этот сарайчик надо привести в нормальное состояние. Сделать, чтобы меньше было рабочих рук задействовано, потому что у вас не хватает, и спасти там телят, которые у вас запланированы погибнуть.

Поэтому приведите в порядок – именем революции – то, что есть, базу эту: машинные дворы, зернотока, комплексф ферм. Заставьте людей вовремя приходить на работу и вовремя уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности. И если пал теленок, кто-то должен – прежде всего, заведующая комплексом или фермой или начальник участка, или этот же скотник, доярка или телятница – они за это должны ответить. У нас же этого нет давно.

Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. 28 января Президент Беларуси провел совещание по работе агропромышленного комплекса Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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