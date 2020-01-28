В Лидском районе в лесу заблудился 24-летний парень. Его ищут больше недели













Молодой человек 1996 года рождения сообщил, что заблудился в лесу, после чего перестал выходить на связь. Его не могут разыскать с 17 января.





В Лидском районе

Известно, что 17 января 2020 года молодой человек направился в соседнюю деревню Татарцы к своему другу. В тот же день поздним вечером парень возвращался в родную деревню Стерково.





Около 01:40 минут позвонил своей девушке и сообщил, что находится на гравийной дороге в лесу, дорогу домой найти не может, так как заблудился, – сообщает УВД Гродненского облисполкома.





После звонка парень больше не выходил на связь. В связи с этим правоохранители разыскивают пропавшего.





Приметы парня: на вид 25 лет, рост 180 сантиметров, тёмно-русые волосы, телосложение – среднее.





Особые приметы: татуировка в виде надписи «Спаси и сохрани» на левом предплечье.





Был одет в куртку бордового цвета, спортивные брюки, кроссовки чёрного цвета, шапку чёрного цвета с белой надписью.





Если вы видели этого человека, позвоните по телефонам: 8 (0154) 52-02-02, 8 (029) 770-88-68 либо 102.