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В Лидском районе в лесу заблудился 24-летний парень. Его ищут больше недели
Источник материала: Партизан
В Лидском районе пропал Михалович Эдуард Мечиславович.
Молодой человек 1996 года рождения сообщил, что заблудился в лесу, после чего перестал выходить на связь. Его не могут разыскать с 17 января.
В Лидском районе
Известно, что 17 января 2020 года молодой человек направился в соседнюю деревню Татарцы к своему другу. В тот же день поздним вечером парень возвращался в родную деревню Стерково.
Около 01:40 минут позвонил своей девушке и сообщил, что находится на гравийной дороге в лесу, дорогу домой найти не может, так как заблудился, – сообщает УВД Гродненского облисполкома.
После звонка парень больше не выходил на связь. В связи с этим правоохранители разыскивают пропавшего.
Приметы парня: на вид 25 лет, рост 180 сантиметров, тёмно-русые волосы, телосложение – среднее.
Особые приметы: татуировка в виде надписи «Спаси и сохрани» на левом предплечье.
Был одет в куртку бордового цвета, спортивные брюки, кроссовки чёрного цвета, шапку чёрного цвета с белой надписью.
Если вы видели этого человека, позвоните по телефонам: 8 (0154) 52-02-02, 8 (029) 770-88-68 либо 102.
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В Лидском районе пропал Михалович Эдуард Мечиславович.
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