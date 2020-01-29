Таможенники Беларуси за 2019 год задержали 645 кг наркотиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская таможня отчиталась за работу прошлого года. Так, за 12 месяцев было возбуждено более 180 уголовных дел, сообщает телеканал «МИР 24». В основном – по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков, психотропных веществ. Объемы наркотрафика существенно выросли – по сравнению с 2018 почти втрое. Задержано свыше 645 килограммов наркотиков.

«Самые крупные четыре партии пытались поставить через территорию нашей страны в сторону Российской Федерации – это практически 500 кг наркотиков в общей сложности. Действиям лиц, их перемещавших, дается правовая оценка в судебных инстанциях. Эта работа будет продолжена», – заверил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

Жестко пресекают на таможне также попытки провоза санкционной продукции. Изъято более 14 тысяч тонн таких товаров.

