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Таможенники Беларуси за 2019 год задержали 645 кг наркотиков
29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская таможня отчиталась за работу прошлого года. Так, за 12 месяцев было возбуждено более 180 уголовных дел, сообщает телеканал «МИР 24». В основном – по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков, психотропных веществ. Объемы наркотрафика существенно выросли – по сравнению с 2018 почти втрое. Задержано свыше 645 килограммов наркотиков.
«Самые крупные четыре партии пытались поставить через территорию нашей страны в сторону Российской Федерации – это практически 500 кг наркотиков в общей сложности. Действиям лиц, их перемещавших, дается правовая оценка в судебных инстанциях. Эта работа будет продолжена», – заверил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.
Жестко пресекают на таможне также попытки провоза санкционной продукции. Изъято более 14 тысяч тонн таких товаров.
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