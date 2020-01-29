В Беларуси с 1 февраля возрастет бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 239 рубля 87 копеек, что на 3,5 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г., сообщили в Минтруда.
Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2019 г.):
- в среднем на душу населения – 239 белорусских рублей 87 копеек;
- трудоспособное население – 265 белорусских рублей 91 копейка;
- пенсионеры – 184 белорусских рубля 20 копеек;
- студенты – 232 белорусских рубля 83 копейки;
- дети в возрасте до трех лет – 155 белорусских рублей 64 копейки;
- дети в возрасте от трех до шести лет – 212 белорусских рублей 79 копеек;
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 260 белорусских рублей 48 копеек.
В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2020 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:
- минимальные трудовые пенсии;
- надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
- доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
- социальные пенсии;
- пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ, на 3,5 процента.