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В Беларуси с 1 февраля возрастет бюджет прожиточного минимума

29.01.2020 07:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси с 1 февраля возрастет бюджет прожиточного минимума
Фото из открытых источников

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 239 рубля 87 копеек, что на 3,5 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г., сообщили в Минтруда.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2019 г.):

  • в среднем на душу населения – 239 белорусских рублей 87 копеек;
  • трудоспособное население – 265 белорусских рублей 91 копейка;
  • пенсионеры – 184 белорусских рубля 20 копеек;
  • студенты – 232 белорусских рубля 83 копейки;
  • дети в возрасте до трех лет – 155 белорусских рублей 64 копейки;
  • дети в возрасте от трех до шести лет – 212 белорусских рублей 79 копеек;
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 260 белорусских рублей 48 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2020 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:

  • минимальные трудовые пенсии; 
  • надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; 
  • доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; 
  • социальные пенсии; 
  • пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ, на 3,5 процента. 

В Беларуси с 1 февраля возрастет бюджет прожиточного минимума
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Постановлением Минтруда от 22 января 2020 г. №6 на период с 1 февраля по 30 апреля 2020 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по...
 
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