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Безлимит на скорости до 200 Мбит сек: МТС запустил услугу X7 для домашнего интернета
Источник материала: Myfin
Также пользователи услуги «X7» могут со скидкой приобрести мощный двухдиапазонный Wi-Fi-роутер (2,4/5 ГГц) и до трех ТВ-приставок. Стоимость каждого устройства в рамках специального предложения составит 5 рублей.
В новую услугу также включено более 85 каналов МТС ТВ и 6 пакетов лицензионного антивируса Dr.Web — для смартфонов и персональных компьютеров.
В течение первого года стоимость услуги «Х7» для новичков составит 35 рублей в месяц. Далее — 50 рублей в месяц.
Подробнее о новой услуге читайте здесь.
*Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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МТС запустил новую услугу X7 для пользователей проводного интернета. Она обеспечивает доступ к интернету без ограничений по объему трафика на скорости до 200 Мбит с....
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