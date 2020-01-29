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Безлимит на скорости до 200 Мбит сек: МТС запустил услугу X7 для домашнего интернета

29.01.2020 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Безлимит на скорости до 200 Мбит/сек: МТС запустил услугу «X7» для домашнего интернета

Также пользователи услуги «X7» могут со скидкой приобрести мощный двухдиапазонный Wi-Fi-роутер (2,4/5 ГГц) и до трех ТВ-приставок. Стоимость каждого устройства в рамках специального предложения составит 5 рублей.

В новую услугу также включено более 85 каналов МТС ТВ и 6 пакетов лицензионного антивируса Dr.Web — для смартфонов и персональных компьютеров.

В течение первого года стоимость услуги «Х7» для новичков составит 35 рублей в месяц. Далее — 50 рублей в месяц.

Подробнее о новой услуге читайте здесь.

*Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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МТС запустил новую услугу X7 для пользователей проводного интернета. Она обеспечивает доступ к интернету без ограничений по объему трафика на скорости до 200 Мбит с....
 
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