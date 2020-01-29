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До понедельника ГАИ взяла пешеходов на особый контроль
29.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В целях предупреждения и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, с 28 января по 3 февраля ГАИ Минской области проводит комплекс профилактических мероприятий «Пешеход». Об этом
В ходе профилактической работы будет обеспечен действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также выявлению пешеходов, не соблюдающих Правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание будет уделено фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов.
Места несения службы нарядов ДПС будут приближены к потенциально опасным участкам дорог, где пешеходы в неустановленных местах пересекают проезжую часть.
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В целях предупреждения и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, с 28 января по 3 февраля ГАИ Минской области проводит комплекс...
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