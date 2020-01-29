До понедельника ГАИ взяла пешеходов на особый контроль

Источник материала: Слуцк Город

В целях предупреждения и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, с 28 января по 3 февраля ГАИ Минской области проводит комплекс профилактических мероприятий «Пешеход». Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В ходе профилактической работы будет обеспечен действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также выявлению пешеходов, не соблюдающих Правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание будет уделено фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов.

Места несения службы нарядов ДПС будут приближены к потенциально опасным участкам дорог, где пешеходы в неустановленных местах пересекают проезжую часть.