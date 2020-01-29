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Смесители скрытого монтажа: сантехник объяснил, чем они отличаются от обычных (кроме стоимости)
Источник материала: Tut.by
Современный дизайн диктует моду на лаконичные минималистские решения. Это отразилось на внешнем виде и функциональных возможностях сантехники. Сегодня речь пойдет о смесителях скрытого монтажа, которые монтируются непосредственно в стены. Встраиваемый смеситель от классического отличается тем, что все коммуникации (место, где смешивается вода, крепежные элементы) скрыты от глаз и монтируются в стену на этапе выполнения разводки водопроводных труб. Вместе со специалистом по монтажу сантехнического оборудования разбираемся в особенностях этих устройств.
Что спрятано под плиткой?
Смеситель — это не просто кран, из которого льется горячая или холодная вода. Это устройство, которое смешивает потоки воды, позволяет регулировать температуру и, конечно же, регулирует поток (напор) воды.
У большинства привычных нам смесителей «смешивающая» часть арматуры соединяет излив и вентили. Они массивные и всегда на виду. Их главный плюс — при необходимости можно легко заменить целиком.
— Встраиваемые смесители скрыты от глаз пользователя в стене, — объясняет Виталий Дзюба, специалист по монтажу сантехнического оборудования. — То, что мы видим — это внешняя его часть, представляющая собой металлическую накладку и рычаг управления.
За смешивание отвечает внутренняя часть смесителя. Он может представлять собой изготовленную из металла монтажную раму с отверстиями для подвода горячей и холодной воды. На раме установлен картридж и имеются крепежные отверстия. Одним словом, перед нами монолитная литая конструкция. Единственная разборная часть здесь — это картридж.
К прибору подводится две трубы диаметром не менее 16 мм. В случае, если используется сложная система душевой стойки с гидромассажем, диаметр труб должен быть не менее 20 мм. В то же время, используя душевые системы большого диаметра, убедитесь в достаточном объеме подачи воды из водопровода.
Помимо описанной выше конструкции, существуют универсальные скрытые смесители (их еще называют встраиваемые боксы). Это механизм, который посредством некоторых манипуляций можно адаптировать под любой сантехнический прибор. По сути, это небольшая крестовина с устройством регулирования потоков воды, помещенная в пластиковый корпус. К такому смесителю, в зависимости от его модификации, можно подсоединить до четырех потребителей воды.
Монтаж встраиваемого смесителя
Для того чтобы встроить смеситель в стену, в ней необходимо проштробить нишу под него при помощи перфоратора. Какой должна быть монтажная глубина — прописывается в инструкции смесителя. Следует также сделать и штробы в стенах для прокладки водопроводных труб.
Специалисты рекомендуют приобретать трубы, изготовленные из меди или сшитого полипропилена.
Кстати, встраиваемые части смесителя скрытого монтажа понадобятся уже в момент монтажа труб, а не тогда, когда закончилась отделка и установлена раковина. А вот внешние части можно купить позже. У многих производителей в ассортименте бывает до дюжины вариаций внешнего вида и эргономики органов управления.
Специалист отметил, что не везде есть возможность заглубить смеситель в стену и подвести в штробах трубы водопровода. Например, в панельных домах стены не рассчитаны на такие глубокие штробы. Чтобы обойтись без штробления железобетона, можно пожертвовать 10 см пространства санузла и установить инсталляцию (отступ от черновой стены составит около 10 см), в этом промежутке за фальшстеной из гипсокартона отлично поместится блок смесителя скрытого монтажа.
Для раковины длина излива с учетом наклона воды должна совпадать с центром раковины. При установке встроенного верхнего душа отталкивайтесь от роста самого высокого члена семьи, к которому прибавьте 30 см (высота от пола до дна ванны или поддона).
Специалисты советуют предусмотреть возможность перекрыть подачу воды на такой смеситель. Это позволит в любой момент времени перекрыть его для замены обслуживания или замены смесителя.
Если смеситель по какой-либо причине сломался, то первым делом нужно будет поменять единственную разборную и доступную часть внутреннего механизма — картридж. Для его замены достаточно вынуть заглушку на наружной части рычага смесителя, снять защитный колпак и, открутив картридж, заменить его. При этом отделка стены не пострадает. Правда, не у всех производителей, представленных у нас на рынке, есть представительства и службы сервиса.
Срок службы таких устройств очень большой — до 50 лет. Однако если к нему подключить водопроводную воду без предварительной очистки, то этот срок существенно снизится. Негативно на смесители действует и жесткая вода.
Что умеют встраиваемые смесители?
Часто встраиваемые смесители имеют функцию терморегулирования — они обеспечивают стабильность температуры на выходе, которая не зависит от давления холодной и горячей воды в водопроводе. Встраиваемый термостатический смеситель позволяет избавиться от постоянной регулировки температуры после открывания крана. Здесь все очень просто — одним рычагом вы единожды устанавливаете необходимую температуру (для этого смеситель оборудован шкалой с градусами), а другим рычагом только открываете и закрываете кран, регулируя тем самым напор струи воды.
Еще более продвинутыми считаются встраиваемые термостатические смесители с сенсорным управлением. Они не имеют даже вентилей или рычагов — регулировка температуры воды осуществляется путем нажатия на небольшие кнопки. Такие смесители относятся к классу электромеханических и в большинстве случаев требуют подключения электропитания — это может быть квартирная электропроводка или аккумуляторные батареи.
— Главный минус таких смесителей — высокая стоимость, — говорит Виталий. — Цены начинаются от 300 рублей, а верхний предел может быть и выше 7 тысяч. Я рекомендую обычно использовать смесители известных производителей — это гарантирует долговечность изделий и их исправную работу. С другой стороны, на рынке появились и более дешевые «китайцы». Как они себя проявят — неизвестно.
Сколько это стоит?
Средняя стоимость встраиваемых смесителей для раковин составляет 300−400 рублей. В стоимость входит скрытый механизм смесителя и металлическая накладка и рычаг управления.
По сравнению со встроенным смесителем для раковины смесители скрытого монтажа для ванны и душа более сложные, больше по размеру и дороже стоят. В зависимости от модификации, они оборудуются одним, двумя, тремя или четырьмя выходными отверстиями, к которым можно подсоединить и излив для ванны, и стационарный душ, и душ с гибким шлангом, и даже гидромассаж для ног.
Их цена складывается из стоимости скрытого механизма и внешней части. Например, самая дешевая модель скрытого термостатического смесителя от немецкого производителя стоит 136 рублей. Верхняя монтажная часть к нему обойдется в 344 рубля. Итого весь комплект будет стоить 480 рублей. К этому скрытому механизму подойдут и другие внешние накладки — за 990 и 1200 рублей.
Монтаж стоит доверить опытному специалисту. Стоимость работ зависит от сложности — от 100 до 300 рублей.
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Сегодня речь пойдет о смесителях скрытого монтажа, которые монтируются непосредственно в стены.
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