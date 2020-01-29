Смесители скрытого монтажа: сантехник объяснил, чем они отличаются от обычных (кроме стоимости)

Источник материала: Tut.by

Современный дизайн диктует моду на лаконичные минималистские решения. Это отразилось на внешнем виде и функциональных возможностях сантехники. Сегодня речь пойдет о смесителях скрытого монтажа, которые монтируются непосредственно в стены. Встраиваемый смеситель от классического отличается тем, что все коммуникации (место, где смешивается вода, крепежные элементы) скрыты от глаз и монтируются в стену на этапе выполнения разводки водопроводных труб. Вместе со специалистом по монтажу сантехнического оборудования разбираемся в особенностях этих устройств.



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Что спрятано под плиткой?

Смеситель — это не просто кран, из которого льется горячая или холодная вода. Это устройство, которое смешивает потоки воды, позволяет регулировать температуру и, конечно же, регулирует поток (напор) воды.

У большинства привычных нам смесителей «смешивающая» часть арматуры соединяет излив и вентили. Они массивные и всегда на виду. Их главный плюс — при необходимости можно легко заменить целиком.

— Встраиваемые смесители скрыты от глаз пользователя в стене, — объясняет Виталий Дзюба, специалист по монтажу сантехнического оборудования. — То, что мы видим — это внешняя его часть, представляющая собой металлическую накладку и рычаг управления.

За смешивание отвечает внутренняя часть смесителя. Он может представлять собой изготовленную из металла монтажную раму с отверстиями для подвода горячей и холодной воды. На раме установлен картридж и имеются крепежные отверстия. Одним словом, перед нами монолитная литая конструкция. Единственная разборная часть здесь — это картридж.

К прибору подводится две трубы диаметром не менее 16 мм. В случае, если используется сложная система душевой стойки с гидромассажем, диаметр труб должен быть не менее 20 мм. В то же время, используя душевые системы большого диаметра, убедитесь в достаточном объеме подачи воды из водопровода.



Фото: rmnt.ru

Помимо описанной выше конструкции, существуют универсальные скрытые смесители (их еще называют встраиваемые боксы). Это механизм, который посредством некоторых манипуляций можно адаптировать под любой сантехнический прибор. По сути, это небольшая крестовина с устройством регулирования потоков воды, помещенная в пластиковый корпус. К такому смесителю, в зависимости от его модификации, можно подсоединить до четырех потребителей воды.

Монтаж встраиваемого смесителя

Для того чтобы встроить смеситель в стену, в ней необходимо проштробить нишу под него при помощи перфоратора. Какой должна быть монтажная глубина — прописывается в инструкции смесителя. Следует также сделать и штробы в стенах для прокладки водопроводных труб.

Специалисты рекомендуют приобретать трубы, изготовленные из меди или сшитого полипропилена.

Кстати, встраиваемые части смесителя скрытого монтажа понадобятся уже в момент монтажа труб, а не тогда, когда закончилась отделка и установлена раковина. А вот внешние части можно купить позже. У многих производителей в ассортименте бывает до дюжины вариаций внешнего вида и эргономики органов управления.



Фото: rmnt.ru

Специалист отметил, что не везде есть возможность заглубить смеситель в стену и подвести в штробах трубы водопровода. Например, в панельных домах стены не рассчитаны на такие глубокие штробы. Чтобы обойтись без штробления железобетона, можно пожертвовать 10 см пространства санузла и установить инсталляцию (отступ от черновой стены составит около 10 см), в этом промежутке за фальшстеной из гипсокартона отлично поместится блок смесителя скрытого монтажа.

Для раковины длина излива с учетом наклона воды должна совпадать с центром раковины. При установке встроенного верхнего душа отталкивайтесь от роста самого высокого члена семьи, к которому прибавьте 30 см (высота от пола до дна ванны или поддона).

Специалисты советуют предусмотреть возможность перекрыть подачу воды на такой смеситель. Это позволит в любой момент времени перекрыть его для замены обслуживания или замены смесителя.



Фото: rmnt.ru

Если смеситель по какой-либо причине сломался, то первым делом нужно будет поменять единственную разборную и доступную часть внутреннего механизма — картридж. Для его замены достаточно вынуть заглушку на наружной части рычага смесителя, снять защитный колпак и, открутив картридж, заменить его. При этом отделка стены не пострадает. Правда, не у всех производителей, представленных у нас на рынке, есть представительства и службы сервиса.

Срок службы таких устройств очень большой — до 50 лет. Однако если к нему подключить водопроводную воду без предварительной очистки, то этот срок существенно снизится. Негативно на смесители действует и жесткая вода.

Что умеют встраиваемые смесители?

Часто встраиваемые смесители имеют функцию терморегулирования — они обеспечивают стабильность температуры на выходе, которая не зависит от давления холодной и горячей воды в водопроводе. Встраиваемый термостатический смеситель позволяет избавиться от постоянной регулировки температуры после открывания крана. Здесь все очень просто — одним рычагом вы единожды устанавливаете необходимую температуру (для этого смеситель оборудован шкалой с градусами), а другим рычагом только открываете и закрываете кран, регулируя тем самым напор струи воды.

Еще более продвинутыми считаются встраиваемые термостатические смесители с сенсорным управлением. Они не имеют даже вентилей или рычагов — регулировка температуры воды осуществляется путем нажатия на небольшие кнопки. Такие смесители относятся к классу электромеханических и в большинстве случаев требуют подключения электропитания — это может быть квартирная электропроводка или аккумуляторные батареи.



Фото:www.eurocity.by

— Главный минус таких смесителей — высокая стоимость, — говорит Виталий. — Цены начинаются от 300 рублей, а верхний предел может быть и выше 7 тысяч. Я рекомендую обычно использовать смесители известных производителей — это гарантирует долговечность изделий и их исправную работу. С другой стороны, на рынке появились и более дешевые «китайцы». Как они себя проявят — неизвестно.

Сколько это стоит?

Средняя стоимость встраиваемых смесителей для раковин составляет 300−400 рублей. В стоимость входит скрытый механизм смесителя и металлическая накладка и рычаг управления.

По сравнению со встроенным смесителем для раковины смесители скрытого монтажа для ванны и душа более сложные, больше по размеру и дороже стоят. В зависимости от модификации, они оборудуются одним, двумя, тремя или четырьмя выходными отверстиями, к которым можно подсоединить и излив для ванны, и стационарный душ, и душ с гибким шлангом, и даже гидромассаж для ног.



Фото: excellent.com.pl

Их цена складывается из стоимости скрытого механизма и внешней части. Например, самая дешевая модель скрытого термостатического смесителя от немецкого производителя стоит 136 рублей. Верхняя монтажная часть к нему обойдется в 344 рубля. Итого весь комплект будет стоить 480 рублей. К этому скрытому механизму подойдут и другие внешние накладки — за 990 и 1200 рублей.

Монтаж стоит доверить опытному специалисту. Стоимость работ зависит от сложности — от 100 до 300 рублей.