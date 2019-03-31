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Мнение: «Так как наши мужчины выглядят все хуже, пары, где женщина старше, - это новая норма»

29.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера знаменитая советская ведущая Ангелина Вовк начала оправдываться в СМИ за то, что ей приписали брак с мужчиной, который на 25 лет младше, чем она: ей 77, а ему — 52. С историком музыки Михаилом Куницыным ее действительно связывают давние теплые отношения, но они мало кого волновали, пока в прессе не появились новости о скорой свадьбе. Тут уж Ангелина получила от комментаторов по полной программе. О том, почему женщине не прощают то, что она старше партнера, рассуждает колумнист Анна Петрова.

Новости о том, что Петросян все-таки женился на своей молодой помощнице и что легендарная Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который на двадцать пять лет младше, вышли практически одновременно.


Фото: vokrug.tv/ Ангелина и Михаил
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 9 Янв 2020 в 5:26 PST

Новая жена Петросяна, Татьяна Брухунова

И традиционно отношение к этим двум новостям диаметрально противоположное. Мнение о парах с большой разницей в возрасте всегда зависит от того, кто именно старше — он или она. К тому, что мужчина берет в жены девушку, которая годится ему в правнучки, нам не привыкать, и несмотря на явные противоречия в логике, об этом говорят «нормально, все по природе».

Даже в тех случаях, когда речь идет о разнице в тридцать, сорок лет. Все эти звездные пары — Кончаловский, Грачевский, Дибров, Селин, Дунаевский, Крыжановский, Петросян — как правило, их никто не осуждает. Напротив, их поздравляют, ими восхищаются, это вот такой вот повод для гордости — что мужчина в таком возрасте живет с юной девушкой, да она еще и детей от него рожает. Герой, настоящий мужик.

Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской

Совсем иной выглядит ситуация в том случае, если в паре старше женщина. Пугачеву с Галкиным никогда не воспринимали всерьез, эта история всегда была больше про эпатажность и многими воспринималась как «пиар». На Лолиту Милявскую смотрят как на дурочку, которую облапошивают молодые альфонсы.

И дело тут не только в возрастной разнице. Женщинам после определенного возраста в принципе отказывают в праве на личную жизнь, их списывают в утиль. Сорок, ну максимум пятьдесят — и все. Ты уже старушка — езжай на дачу, копайся в огороде, закатывай огурцы, нянчи внуков. Какая любовь, не позорься!

Но все же не может не радовать тот факт, что к еще недавнему стопроцентному негодованию «куда бабка лезет», под новостями о свадьбе Ангелины Вовк, например, стали появляться единичные положительные, поддерживающие комментарии.

Вот и популярный мужской журнал GQ публикует материал о том, почему жена постарше — это круто. Правда, аргументация не очень-то радует:

  • «Жена постарше не компостирует мужу мозги»;
  • «Жена постарше стимулирует личностный и карьерный рост мужа»;
  • «Жена постарше благодарна мужу и щедро отвечает ему заботой и нежностью».

Потому что ну ясно же, что какой бы крутой и независимой она ни была, в глубине души понимает правду-то…

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 27 Июн 2019 в 1:16 PDT

Когда мужчина берет в жены женщину старше себя, всегда звучит: «А вы подумайте, что будет через десять-двадцать лет? Женщина состарится, а мужчина будет еще ого-го!». Ну потому что да, «старый конь борозды не испортит» и «мужчины, как вино, с годами становятся только лучше». И тот же вышеупомянутый мужской журнал пишет, что, мол, будьте готовы через десять лет катать ее в инвалидном кресле…

А ведь Вовк со своим избранником действительно смотрятся вполне гармонично, и еще неизвестно, кто кого в кресле катать будет.

Раньше женщины рано, как это называлось, обабивались. Существует такой карикатурный образ классической тетки с расплывшейся фигурой, с завивкой и в мохеровой кофте. Ее не интересует ничего, кроме лунного календаря садовода и огородника.

Сейчас же ситуация совершенно поменялась.

Одна известная фемактивистка часто пишет о тиндере, акцентируя внимания на том, что «наши постсоветские мужчины» в большинстве своем выглядят сильно старше своего возраста и не сказать, что очень сильно за собой следят. Часто она приводит конкретные примеры и сравнивает «наших» мужчин с португальскими, например, того же возраста, и сравнение действительно сильно не в пользу отечественных героев.

А вот женщины, напротив, все тщательнее за собой следят, ведут здоровый образ жизни и в целом выглядят моложе своих лет. Соответственно, постепенно все более нормальными становятся пары, где женщина старше мужчины. И внешне это не сильно бросается в глаза.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 24 Ноя 2019 в 3:54 PST

Хайди Клум старше своего мужа Тома Каулитца на 17 лет

Но все равно окружающих терзает вопрос: почему?

В парах, где мужчина намного старше женщины, социуму вполне ясна мотивация обоих сторон: мужчина выбирает молодое красивое тело, женщина — деньги и положение в обществе. То есть, если говорить откровенно, немногие юные красавицы согласятся на брак с восьмидесятилетним слесарем с копеечной пенсией, ну правда.

Хотя совсем не обязательно обвинять всех молодых девушек, выбравших в мужья богатых и знаменитых, в корысти. Недавно, например, прозвучало мнение, что мы, постсоветское пространство, — страны безотцовщины, поэтому у нас подобных союзов особенно много. Девушки подсознательно тянутся к мужчинам значительно старше себя, ища отца, которого у них никогда не было, а если и был, то без теплых и доверительных отношений, а с затрещинами и безразличием. Да и влюбиться в звезду, как в интересную, многогранную личность, легко, конечно…

Чем руководствуется женщина, выбирающая себе мужчину помоложе, тоже в целом можно понять.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от StarNewsVille (@starnewsville) 17 Июн 2019 в 11:59 PDT

Единственным темным пятном для общества остается мотивация мужчины, который среди огромного выбора молодых делает выбор в пользу женщины постарше. Особенно если мужчина вроде бы не альфонс и в его поступке никак не удается высмотреть корыстных мотивов. Для яркого примера достаточно вспомнить реакцию, которую вызвали в свое время жена Макрона или подружка Киану Ривза.

На самом деле единственный минус такого брака — это осуждение общества. Особенно когда эти отношения выходят в сферу публичности — знакомство с родителями, друзьями. Существуют некие привычные, крепко устоявшиеся правила: нормально, когда мужчина приводит в дом девушку моложе себя (максимум — ровесницу), если же это женщина на десять лет старше — это катастрофа для семьи.

Ключевая фраза здесь — «приводит в дом». Нам всегда было свойственно принимать активное участие в жизни детей, да и куда было деваться, если жить всем приходилось на одной жилплощади? А если вы живете вместе, то какую невестку как мать вы бы предпочли: юную, тихую и спокойную девушку или состоявшуюся женщину вашего же возраста и ее пятеро детей от бывших браков?

А если ваш сын, как и Макрон, в состоянии обеспечить семье отдельное жилье и ему плевать на чужое мнение, то какая, собственно говоря, разница, сколько лет его избраннице? Лишь бы были счастливы.

Или все равно нет?

Да вот прямо сейчас в ленте промелькнула шикарная иллюстрация к теме: опубликовали цитату известного актера: «Я влюбился в женщину на тридцать лет младше, что может быть безумнее?».

Практически все комментарии под постом посвящены тому, что это нормально, а настоящим безумием было бы влюбиться в женщину на тридцать лет старше. Как говорится, что и требовалось доказать.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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О том, почему женщине не прощают то, что она старше партнера, рассуждает колумнист Анна Петрова.
 
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