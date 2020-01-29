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Вопрос компенсации Минску за "грязную нефть" подвис

29.01.2020 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.

Токарев также рассказал агентству, что вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба. Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.

По словам Токарева, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом" по компенсациям за "грязную нефть".

Как сообщалось, посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил журналистам, что Россия ждет от Беларуси подтвержденных документов об ущербе от "грязной нефти" для выплаты компенсации. "Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что выплаты будут произведены в соответствии с представленными российской стороне документами совместного, по сути, экспертного обсуждения. "Самое главное, что подход сторон - согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны - поддержан и министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег", - подчеркнул Мезенцев.

В прошлом году Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти. Поставки грязной нефти были обнаружены 19 апреля прошлого года. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. Вытеснение загрязненной нефти в территории Беларуси продолжалось до 23 июля, всего на территорию РФ было вытеснено более 1,3 млн тонн некондиционной нефти.

Как сообщалось, в июне 2019 года концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики России предварительную оценку потерь от поставки в Беларусь загрязненной хлоридами нефти. Сумма потерь в сообщении не указывалась.

Также сообщалось, что оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" - выставляют финансовые претензии к поставщикам за поставку нефти, не соответствующей условиям договора.
 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба, сообщил...
 
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