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Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

29.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

Александр Лукашенко во время совещания

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне главы государства в ноябре 2019 года, и тогда были даны поручения для исправления ситуации. Важность решения этих проблем обусловлена и тем, что многие из них характерны для всех областей страны.

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области
Александр Лукашенко

«Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? — обозначил Президент ключевые вопросы для участников совещания. — В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим».

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

«Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем, — продолжил глава государства. — Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?»

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. «Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», — сказал глава государства.

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату. «Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату, — подчеркнул белорусский лидер. — Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?»

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что ожидает от участников совещания системного взгляда на обсуждаемый вопрос. «Насколько эффективны предлагаемые меры? Способны ли они реально улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой? А главное — получилось ли у правительства и Витебского облисполкома выработать универсальные меры, которые можно применять в других регионах страны? — обозначил круг вопросов глава государства. — Если мы пойдем на обновление организационной сферы АПК области, то где возьмем специалистов? Есть ли они у вас?»

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

Как сообщалось, проблемные аспекты работы агропромышленного комплекса Витебской области обсуждались на совещании, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 22 ноября в Витебске. Тогда рассматривалось предложение создать в области суперкрупный холдинг, однако глава государства потребовал «идти от земли» и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры.

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

«Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил — твое, меньше — ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай — тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов. — Прим. БЕЛТА) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет», — подчеркнул Президент.

Как возвращать долги и где брать кадры — у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области

Кроме того, Александр Лукашенко предлагал рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать

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