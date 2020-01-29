28 января в 22.15 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в Волковыске по ул. Железнодорожной.

В результате уничтожены имущество и кровля. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт гродненского ОУМЧС.