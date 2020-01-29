28 января в 22.15 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в Волковыске по ул. Железнодорожной.
В результате уничтожены имущество и кровля. Причина пожара устанавливается,
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В Волковыске на территории частного домовладения горела хозпостройка
29.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
28 января в 22.15 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в Волковыске по ул. Железнодорожной.
В результате уничтожены имущество и кровля. Причина пожара устанавливается,
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28 января в 22.15 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в...
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