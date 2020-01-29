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Минское «Динамо» первым из клубов КХЛ потеряло шансы на плей-офф
Источник материала: Партизан
Минское «Динамо» проиграло в гостях питерскому СКА со счетом 0:5 и потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ.
«Зубрам» предстоит сыграть еще 10 матчей, но отставание от восьмого места составляет уже более 20 очков.
Минское «Динамо» — единственная команда КХЛ, не имеющая шансов на плей-офф. Причем впервые в своей истории клуб не сыграет в Кубке Гагарина в течение трех лет.
В этом сезоне подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли 40 из 52 матчей, пишет
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Минское «Динамо» проиграло в гостях питерскому СКА со счетом 0:5 и потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ.
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