Минское «Динамо» первым из клубов КХЛ потеряло шансы на плей-офф

«Зубрам» предстоит сыграть еще 10 матчей, но отставание от восьмого места составляет уже более 20 очков.





Минское «Динамо» — единственная команда КХЛ, не имеющая шансов на плей-офф. Причем впервые в своей истории клуб не сыграет в Кубке Гагарина в течение трех лет.





sport.tut.by В этом сезоне подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли 40 из 52 матчей, пишет



