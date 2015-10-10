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Секс-символ мирового биатлона обожает тусовки, не ходит без макияжа, а ее муж - старше на 12 лет

29.01.2020 08:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянка Доротея Вирер — действующая обладательница Кубка мира и секс-символ мирового биатлона. Она восхищает хладнокровием на огневых рубежах, скоростями на треке и остается безоговорочной примой вида спорта. Но в начале карьеры Доро предпочитала тренировкам тусовки и частенько нарушала режим. Зато сейчас 29-летняя итальянка — счастливая жена, мечтающая стать многодетной мамой. SPORT.TUT.BY собрал несколько любопытных историй о Вирер, которые не рассказывают в телетрансляциях.

Альпы, тусовки до утра и бурная молодость

Доротея Вирер родилась в итальянских Альпах — провинции Больцано. С 10 лет начала заниматься биатлоном, но честно признавалась, что спорт никогда не был ее главной страстью.

— У меня почти не было выбора [чем заниматься]. В моем регионе биатлон очень популярен. Все дети рано или поздно попадают в эту секцию, — вспоминала уже взрослая Вирер. —  Родители с детства привили мне с братьями и сестрами любовь к спорту. Мы все вместе частенько ходили на пешие прогулки в горы или играли в теннис.

Доро выделялась на фоне сверстников и уже на юниорском уровне показывала впечатляющие результаты. В 16 лет она выиграла серебро на молодежном чемпионате страны. В 18 лет Вирер одержала первую викторию на юниорском мире в Рупольдинге.

— Но я никогда особо не тренировалась и не считала, что спорт — вся моя жизнь. Понимаете, я талант, поэтому и выигрывала в молодости все, что можно, — объясняла свои ранние успехи Доро.

Тогда для восходящей звезды итальянского биатлона на первом месте стояли тусовки, рестораны и удовольствие, а потом уже медали, кубки и пьедесталы.

— Раньше мы с друзьями могли в пятницу выехать из Антерсельвы в Милан. Зайти в один клуб, в другой, танцевать до утра, проснуться в отеле, а вечером гулять в другом месте — и так несколько дней.

На вопрос, были ли эти тусовки с алкоголем, спортсменка спокойно отвечала:

— А разве бывают тусовки в клубах без алкоголя? Вы что?! Это было очень крутое время.

Крутое для тусовщицы Доро, но не для биатлонистки. В начале карьеры у Вирер были серьезные проблемы с мотивацией. Слишком расслабленный образ жизни мешал ей прогрессировать в спорте.

— В одно время моя физическая форма стала настолько ужасной, что я сказала себе: «Все, хватит, займись делом!».

Ухаживания, замужество и лишние кг

Первый успех на взрослом уровне случился у Вирер в 2013 году, когда она взяла бронзу на чемпионате мира в составе женской эстафеты. А год спустя Доро стала бронзовым призером Олимпийских игр уже в миксте.

По словам самой итальянки, только годам к 25 она стала настоящим профи.

Кстати, именно в этом возрасте Доротея создала собственную семью. В мае 2015 года она вышла замуж за Стефано Коррадини — технического менеджера федерации зимних видов спорта Италии. Он старше Доро на 12 лет. До свадьбы Стефано и Доротея были знакомы семь лет.

Несмотря на огромное внимание к персоне Вирер (в том числе и со стороны противоположного пола), Стефано подчеркивает, что совсем не ревнует красавицу-жену:

— Где есть доверие, там нет места ревности.

— Да, я получала предложения от мужчин-биатлонистов, но у меня нет на это времени, и, более того, все тут же становится известно в нашем маленьком мирке, — с улыбкой комментировала вопросы об ухаживаниях Доро.

Биатлонистка уделяет пристальное внимание своей внешности не только на публике, но и дома.

— У меня есть такой пунктик — всегда хорошо выглядеть. Думаю, это важно для любой девушки. Я не представляю свою жизнь без макияжа. Даже дома хожу с накрашенными тушью глазами.

Для меня загадка, как можно выйти из дома, не приняв перед этим душ, не сделав прическу и не одевшись по-человечески. Дело тут даже не в людском мнении, я сама себя некомфортно чувствую, когда на мне, например, нет макияжа.

Вирер спокойно относится к ярлыкам вроде «самая сексуальная» или «самая красивая» биатлонистка в мире. И уверяет, что у нее хватает вопросов к своей внешности.

—  Я хотела бы быть стройнее, то есть с менее развитой мускулатурой, особенно летом мне хотелось бы не так много мышц на руках и ногах.

В молодости у Доро даже были проблемы с лишним весом: она быстро набирала килограммы, но также быстро расставалась с ними.

— Моя главная слабость? Шоколад. Он сводит меня с ума. Любого типа, любой марки, — признавалась Вирер. —  Конечно, я стараюсь покупать более темный, теоретически он менее вреден.

Опытная биатлонистка Доротея Вирер уже точно знает, какого режима придерживаться, как и сколько работать, чтобы показывать результаты. При этом нельзя сказать, что в рационе чемпионки Доро отныне лишь овощи на пару и диетические супы. По ее мнению, все хорошо в меру.

Например, накануне недавней рождественской паузы Вирер, один из лидеров в гонке за Кубок мира, честно призналась:

— Мои планы на Рождество? Есть, пить вино и наслаждаться жизнью.

Большая семья и работа на таможне

Говоря о планах на будущее, Доротея рисует такую картину:

— Мои цели — семья и нормальная работа.

После окончания карьеры в спорте Вирер планирует работать на таможне, которая, по ее расчетам, должна приносить точно не меньше денег, чем биатлон. А еще 29-летняя чемпионка мечтает о большой семье.

— Мне самой хотелось бы иметь четверых или пятерых детей, может, даже двойняшек. Я не планирую заниматься биатлоном до 30 лет. Это точно не мое, — еще несколько лет назад говорила Доро. — Не понимаю занятий спортом в возрасте Кайсы Макарайнен. Но мы все — разные люди, и лично у меня нет мотивации выступать так долго. Для меня важна семья и домашние заботы.

В апреле Доро отпразднует 30-летние. Она на пике, она прима и она имеет все шансы снова увезти в итальянские Альпы главный «хрусталь» сезона.

Хорошая новость для поклонников жгучей итальянки и ценителей красоты: с заявлениями о завершении карьеры Вирер образца 2020-го, кажется, решила повременить.

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Теги: Новости
 
 
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SPORT.TUT.BY собрал несколько любопытных историй о Вирер, которые не рассказывают в телетрансляции.
 
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