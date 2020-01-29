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В Столбцах сотрудник милиции спас при пожаре четырех человек

29.01.2020 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Столбцах сотрудник милиции спас при пожаре четырех человек
МЧС Республики Беларусь

Открытым пламенем горела крыша жилого дома, из окон шел дым.

До прибытия подразделений МЧС людей из горящего здания спас работник милиции.

«Сотрудник Департамента охраны МВД старший сержант Андрей Толстой при следовании с места вызова увидел дым из окон жилого дома. Зайдя внутрь, он обнаружил хозяйку, которую вынес на свежий воздух. После этого он вернулся обратно и нашел еще троих человек, которых также вывел на улицу. По предварительной информации, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю дома, повредил веранду, кухню и имущество.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении сына хозяйки. 

В Столбцах сотрудник милиции спас при пожаре четырех человек
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