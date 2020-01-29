На брянской границе развернули 20 тонн говядины из Беларуси

Источник материала: Ежедневник





В ППУ «Красный Камень» на автодороге М 13 Брянск — Гомель специалисты Россельхознадзора задержали белорусскую говядину в полутушах.

Россельхознадзор предотвратил перемещение в Казахстан мясной продукции, перевозимой из Беларуси с нарушениями ветеринарно-санитарных требований.

Известно, что груз был общим весом 20 тонн, сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

При проведении контроля продукции инспекторы управления Россельхознадзора обнаружили на полутушах нечитаемые оттиски ветеринарных клейм.

"Кроме того, само мясо находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии, имело загрязнения и было плохо обескровлено", - отметили в ведомстве.

Товар сопровождался ветеринарными сертификатами, которые должны были подтвердить качество и безопасность перевозимой продукции.

Таким образом, мясо перевозили с нарушением действующих правил. В итоге говядина была возвращена белорусскому производителю.