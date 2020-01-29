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На брянской границе развернули 20 тонн говядины из Беларуси
29.01.2020 09:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В ППУ «Красный Камень» на автодороге М 13 Брянск — Гомель специалисты Россельхознадзора задержали белорусскую говядину в полутушах.
Россельхознадзор предотвратил перемещение в Казахстан мясной продукции, перевозимой из Беларуси с нарушениями ветеринарно-санитарных требований.
Известно, что груз был общим весом 20 тонн, сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
При проведении контроля продукции инспекторы управления Россельхознадзора обнаружили на полутушах нечитаемые оттиски ветеринарных клейм.
"Кроме того, само мясо находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии, имело загрязнения и было плохо обескровлено", - отметили в ведомстве.
Товар сопровождался ветеринарными сертификатами, которые должны были подтвердить качество и безопасность перевозимой продукции.
Таким образом, мясо перевозили с нарушением действующих правил. В итоге говядина была возвращена белорусскому производителю.
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В ППУ «Красный Камень» на автодороге М 13 Брянск — Гомель специалисты Россельхознадзора задержали белорусскую говядину в полутушах.
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