Александр Балуев, Глеб Матвейчук и Лидия Вележева сыграют в мюзикле по роману «Опасные связи»

Источник материала: Tut.by

Нашумевшая музыкально-драматическая постановка «Территория страсти» пройдет 23 марта на сцене концертного зала «Минск». В ней сыграют Александр Балуев, Глеб Матвейчук и Лидия Вележева.



Фото предоставлено организаторами

В основе постановки — одно из самых скандально известных произведений Шодерло де Лакло «Опасные связи», повествующее о жизни парижского высшего света, в котором царят интриги, безумные пари и самые изощренные соблазнения. Сложное, психологически тонкое, наполненное исключительно яркими эмоциями — страстью, ненавистью, завистью, любовью, оно никого не оставляет равнодушным, несмотря на то что написано около двух столетий назад.

Спектакль создавался творческим союзом талантливейших артистов. Знаменитый актер и продюсер Александр Балуев исполняет главную мужскую роль, а также выступает в качестве режиссера. Музыка к спектаклю представляет собой оригинальную эклектику оперы, рока, романса и современной поп-музыки и принадлежит перу Глеба Матвейчук. В «Территории страсти» зрители увидят его и как многогранного исполнителя с филигранной вокальной техникой и роскошным голосом.

Главные роли в спектакле все же отведены женским персонажам — сквозь весь спектакль рефреном проходит мысль, что не стоит ввязываться в противостояние с женщинами. Здесь три женских типажа: женщина-вамп, плетущая интриги и наслаждающаяся местью (Лидия Вележева); искренняя женщина-душа (Евгения Рябцева) и милая в своей неискушенности женщина-девочка (Светлана Бельская), и каждая прекрасна в своей роли. А слаженная работа массовки, представленной артистами балета, контрастные костюмы и тонко продуманная игра света создают яркое впечатление.

Когда: 23 марта, 19.00 Где: КЗ Минск Сколько: 24 — 119 рублей Купить билет

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