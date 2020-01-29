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Александр Балуев, Глеб Матвейчук и Лидия Вележева сыграют в мюзикле по роману «Опасные связи»
Источник материала: Tut.by
Нашумевшая музыкально-драматическая постановка
В основе постановки — одно из самых скандально известных произведений Шодерло де Лакло «Опасные связи», повествующее о жизни парижского высшего света, в котором царят интриги, безумные пари и самые изощренные соблазнения. Сложное, психологически тонкое, наполненное исключительно яркими эмоциями — страстью, ненавистью, завистью, любовью, оно никого не оставляет равнодушным, несмотря на то что написано около двух столетий назад.
Спектакль создавался творческим союзом талантливейших артистов. Знаменитый актер и продюсер Александр Балуев исполняет главную мужскую роль, а также выступает в качестве режиссера. Музыка к спектаклю представляет собой оригинальную эклектику оперы, рока, романса и современной поп-музыки и принадлежит перу Глеба Матвейчук. В «Территории страсти» зрители увидят его и как многогранного исполнителя с филигранной вокальной техникой и роскошным голосом.
Главные роли в спектакле все же отведены женским персонажам — сквозь весь спектакль рефреном проходит мысль, что не стоит ввязываться в противостояние с женщинами. Здесь три женских типажа: женщина-вамп, плетущая интриги и наслаждающаяся местью (Лидия Вележева); искренняя женщина-душа (Евгения Рябцева) и милая в своей неискушенности женщина-девочка (Светлана Бельская), и каждая прекрасна в своей роли. А слаженная работа массовки, представленной артистами балета, контрастные костюмы и тонко продуманная игра света создают яркое впечатление.
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Нашумевшая музыкально-драматическая постановка «Территория страсти» пройдет 23 марта на сцене концертного зала «Минск». В ней сыграют Александр Балуев, Глеб...
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